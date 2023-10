Con cuatro Juegos a sus espaldas y otras tantas medallas olímpicas, Mireia Belmonte no se conforma y se marca el «reto» de estar en París 2024. La badalonesa, que no compite desde el Europeo de Roma 2022, fue presentada ayer como nueva nadadora del histórico Club Natació Barcelona, después de no haber llegado a un acuerdo para renovar con el UCAM Murcia Fuensanta, al que había representado en los últimos años. Cambio de aires pero mismo objetivo, clasificarse para la cita olímpica parisina, la que sería la quinta de su brillante carrera, «la motivación» que le hace levantarse «cada día de la cama».

Mientras sigue recuperándose de su lesión de hombro, la catalana reaparecerá la próxima semana en la Copa Catalana, «y eso ya es un buen indicador, aunque todavía me falta mucho para estar al máximo nivel». Aún así, Belmonte aseguró encontrarse «mucho mejor de la lesión y nadando muchísimo más que anteriormente», lo que le hace ver la luz al final del túnel y París en el horizonte. «Cuando empecé la temporada a finales de agosto, incorporé cosas nuevas en la preparación y estoy muy motivada y con ganas de seguir entrenando y de competir para ver si hago la mínima olímpica», explicó en su puesta de largo con el Club Natación Barcelona. Con su fichaje por la entidad barcelonesa a punto de cumplir 33 años, finaliza la etapa que empezó en el UCAM CN Fuensanta en 2013. «Tenía ganas de volver a casa y estar cerca de Badalona, y el CN Barcelona es un histórico que me ha gustado siempre», explicó. Belmonte ha firmado por una temporada, aunque Bernat Antràs, presidente del Club Natación Barcelona, confía en que «la etapa sea más larga». «No pensamos que esté en la recta final de su carrera, pensamos que tiene un empuje extraordinario y que aún no ha dicho su última palabra», destacó Antràs. Aparcadas las largas distancias -«los 800 y los 1.500 metros requieren un tipo de entrenamiento más largo y aeróbico que mis hombros ya no pueden aguantar», reconoció-, Belmonte ha centrado su preparación en los 200 mariposa y los 200 y 400 estilos. «Voy mucho mejor entrenando, pero me hace falta competir y romper el hielo otra vez», explicó. Sin posibilidad de disputar el Mundial de Doha de febrero, Mireia buscará la mínima olímpica en el Campeonato de España, que se disputará del 18 al 22 de junio. «Para mí, junio es una fecha perfecta, porque este Open es como los ‘trials’ norteamericanos y australianos, que se celebran justo antes de la gran competición. Creo que puedo llegar bien y tengo margen», dijo una Mireia que nunca se planteó rendirse. «La verdad es que ha habido momentos que no han sido precisamente bonitos, pero nadie tiene más fe en mí que yo misma».