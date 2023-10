El UCAM Murcia CB ha vuelto a hacer historia en la Liga Endesa. Si el conjunto universitario ha batido en los últimos años todos sus registros, anoche añadió otro a su gesta al firmar su mejor arranque en la ACB tras superar al Lenovo Tenerife en el Palacio (80-68). Tres victorias en los tres primeros partidos, algo que nunca había conseguido en la máxima competición y que le permite afrontar el nuevo curso con sensaciones muy positivas en cuanto al techo que puede tener la plantilla que dirige Sito Alonso.

Y es que no solo son los números, sino lo que también ha mostrado el equipo murciano en esta primera semana de competición. Fue capaz de sacar el triunfo en Granada en un partido que tuvo que ganar varias veces y el que supo triunfar tras dos prórrogas, y en sus dos encuentros en el Palacio de los Deportes, antes dos rivales de envergadura de la Liga Endesa, ha sido capaz de superarles tirando de personalidad, dominando la mayoría de facetas del juego e imponiendo un ritmo e intensidad infernal que sus rivales no pudieron afrontar.

Un arranque espectacular

El conjunto de Sito Alonso firmó unos diez primeros minutos que rozaron la excelencia a ritmo de Hakanson, sufrió durante varios minutos cuando Marcelinho Huertas saltó a pista y cuando parecía condenado a tener que resignarse con solo sacar una victoria de sus dos encuentros consecutivos en casa sacó a relucir todo su potencial para pasar por encima del Lenovo Tenerife. Con un Simon Birgander que llegó este verano para dar un paso adelante en la Liga Endesa acabó dando un recital en la pintura con 26 puntos 9 rebotes al término del encuentro. Un parcial de 21-0 en el último cuarto, dejando al Lenovo Tenerife casi siete minutos sin anotar, y con un ritmo frenético para correr aprovechando sus buenas defensas, el cuadro de Sito Alonso noqueó a su rival para hacer historia.

A ritmo de Ludde Hakanson arrancó el UCAM Murcia tras anotar cinco puntos consecutivos en los que firmó su primer triple. El base universitario dio un aunténtico recital durante estos primeros compases de juego, lo que obligó a Txus Vidorreta solicitar el primer tiempo muerto tras una buena acción colectiva local (7-2). El equipo murciano mantuvo la línea de juego de su anterior encuentro en casa ante Baskonia. Con un ritmo altísimo de juego que obligaba al Lenovo Tenerife a desgastarse en las dos pinturas, y con una férrea defensa tanto para mantener a raya a Shermadini como al resto de amenazas visitantes, el UCAM dominó prácticamente todas las facetas del juego (12-5). Una canasta con tiro adicional de Birgander, tras las rotaciones, abrió aún más hueco junto a otra de Sleva (17-7), sin embargo, un arreón del Lenovo Tenerife con Marcelinho Huertas como líder lo cambió todo. Reaccionó el equipo tinerfeño con un parcial de 2-10 y un triple de Abromaitis cerró los primero diez minutos en un apretado 19-17.

Huertas también se apoderó del inicio del segundo cuartos, colocando al Lenovo Tenerife por delante y mostrando grietas en la hasta entonces férrea defensa del UCAM (21-19). No obstante, el equipo de Sito Alonso reaccionó de la mejor manera posible con una canasta de Diagné y un gancho de Radovic para poner el 25-21. Tras un tiempo muerto del cuadro murciano, el Lenovo Tenerife dio otro paso adelante desde el perímetro con un triple de Jaime Fernández que se unía a otro anterior de Sastre (27-27). El UCAM perdió fluidez en ataque y empezó a pasarlo mal, por lo que regresó a pista el quinteto inicial al completo. No conseguían conectar como al principio los universitarios y el Lenovo Tenerife no perdonó. Aprovechó cada duda local para abrir brecha en el marcador y llegó al descanso con una renta cómoda tras otro parcial de 2-10 en el tramo final de este cuarto (29-37).

Trató de imprimir el UCAM la misma fórmula e intensidad que al inicio del partido en un tercer cuarto en el que en su inicio logró acercarse al marcador (37-41). Sin embargo, un triple sobre la bocina de Marcelinho Huertas enfrió durante un instante al Palacio. Encontró el equipo universitario a Birgander como mejor vía para nutrirse de puntos, pero en este intercambio de canastas el Lenovo Tenerife fue el que conservó parte de su renta (43-48). Un triple de Hakanson devolvió la confianza la los suyos y Birgander remató este buen tramo con un mate en el que también logró el tiro adicional para hacer el 49-51 y abrir un nuevo partido. El UCAM se volvió a sentir cómodo, y lo demostró en la pista volviendo a enlazar buenas jugadas colectivas que le llevaron a contra con varias posesiones que le podrían haber puesto por delante (54-55). Kurucs también pudo hacerlo desde el tiro libre en la última acción de este cuarto, pero solo pudo anontar uno de los dos lanzamientos y el Lenovo Tenerife no perdonó en los últimos segundos (55-57).

Último cuarto arrollador

Consiguió remontar el UCAM nada más arrancar el último cuarto con una canasta más tiro adicional de Sant-Roos para colocar el 58-57. Espoleado por el Palacio y cargado de nuevo de energía y confianza, el equipo de Sito Alonso volvió a mostrar un guion más similar al del principio en el que maniató a los tinerfeños. Desconectó otra vez al Lenovo Tenerife desde la defensa y dio otro paso más con un triple de Ennis a siete minutos del final (63-57). A este nivel de energía mostrada en ambos lados de la pista el UCAM es intratable en los tres partidos que ha disputado hasta ahora en la ACB. Sleva, con un triple, amplió la ventaja hasta los nueve puntos (66-57) y el alto nivel defensivo mostrado, con Ennis al base sin Hakanson, ante un Lenovo Tenerife que empezaba a acusar el cansancio, permitió un parcial de 7-0 que abrió todavía más la brecha (73-57). El equipo de Vidorreta trató de engancharse en su último intento, mientras que Simon Birgander seguía siendo el dueño de la zona con 26 puntos en su casillero ante un Lenovo Tenerife que no pasaba de los cinco en este cuarto (78-62). A un minuto del final, el pívot se retiró entre gritos de ‘MVP’ y el UCAM terminó de redondear un triunfo que es histórico, al comenzar la Liga Endesa por primera vez con un balance de tres victorias en las tres primeras jornadas (80-68).