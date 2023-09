Un año después de colgar la bicicleta Alejandro Valverde, otra leyenda del ciclismo regional y nacional, Luis León Sánchez Gil (Mula, 24 de noviembre de 1983), ha decidido poner punto y final a una carrera de veinte años como profesional. El muleño, que el pasado año firmó un contrato 1+1 con el Astana, tenía previsto seguir, pero una caída sufrida el pasado mes de julio en el Tour de Francia, que tuvo como consecuencia una fractura de clavícula, le hizo recapacitar junto a su familia. Por ello, ayer, a través de sus cuentas personales en las redes sociales, divulgó un emotivo vídeo, donde anunció su decisión, agradeciendo a esa «gente maravillosa que he conocido a lo largo de estos años» y a «todos los equipos en los que he estado» haber cumplido «todos mis sueños».

Hace unos días ya deslizó en la Vuelta que esa caída que sufrió en el Tour le había hecho replantearse el futuro. «Quería seguir un año más, pero cambiaron los planes. Me caí, tampoco fue muy grave, pero pasé por segunda vez por el quirófano. La familia ya me pedía que me retirara. En Burgos noté que la cabeza había girado de una manera diferente. Me vi en el grupo, tocaba el freno antes de lo normal», reveló a Marca.

Fue la pasada semana, tras la etapa de la Vuelta a España en la Región, cuando tomó la decisión. «La carretera estaba mojada y peligrosa. No me sentía competitivo ni en casa, por las carreteras que conocía, y dije que era el momento de tomar esta decisión», puntualizó sobre una idea que le rondaba por la cabeza desde que se cayó en el Tour porque sus hijos la vieron por televisión -«les chocó mucho verla en directo»-, y porque no volvieron a saber nada de él hasta dos horas después.

De esta forma pondrá fin a su carrera un ciclista que debutó en 2003 en el ciclismo profesional de la mano de Manolo Sáiz en el ONCE. El cántabro se dio cuenta de sus cualidades cuando era júnior y conquistó la Copa de España con el Colchón Comodón, un equipo que montaron en su pueblo su padre y un grupo de amigos que brilló a nivel nacional. Desde que pasó a la élite destacó por sus cualidades como contrarrelojista, especialidad en la que ha sido cuatro veces campeón de España, pero también como gran rodador y ‘cazaetapas’. De hecho, muy pocos ciclistas pueden presumir al concluir su carrera deportiva de un palmarés con 47 triunfos, entre los que destacan cuatro etapas en el Tour de Francia y en la París-Niza, prueba que también ganó en 2009, el gran premio de la Vuelta a Murcia de 2018 y 2019, dos etapas de la Vuelta al País Vasco y del Tour de Romandía, y triunfos en el Giro del Mediterráneo y el Circuito La Sarthe. Ha disputado treinta y una grandes vueltas y también ha sido campeón de España en ruta (2020) y de los Juegos Europeos de Bakú (2015), además de participar en nueve mundiales y en unos Juegos Olímpicos (Londres 2012).

Luis León Sánchez también deja atrás una carrera marcada por la bondad y el saber estar. Excelente compañero, no ha dudado en ningún momento en ser un gregario de lujo para grandes estrellas en todos los equipos en los que ha estado, que han sido ONCE-Liberty Seguros, Caisse d’Epargne, Rabobank, Caja Rural, Bahrain y Astana, este último en dos etapas diferentes con el que el próximo 31 de diciembre, con 40 años recién cumplidos, pondrá punto y final un ciclista que ha marcado época junto a Alejandro Valverde en la Región. En la retina de los aficionados murcianos quedarán grabados esos duelos en la Vuelta a Murcia y también en el Campeonato de España de 2019 que se celebró en la ciudad, donde el de Las Lumbreras fue primero y el muleño segundo.

La Clásica de Ordizia, en 2021, fue el último triunfo conquistado por un ciclista que ha hecho historia, difícil de igualar, que rendía homenaje en todas y cada una de las carreras que ha ganado a su hermano León, fallecido en accidente de tráfico y que también fue ciclista. Sus tres hijos y su mujer, Laura, podrán disfrutar ahora de él a tiempo completo, y podrá acompañar al mayor, ya sin impedimentos, a ver los partidos de su tío Pedro León con el Real Murcia en Nueva Condomina.