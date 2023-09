El muleño Luis León Sánchez Gil ha anunciado a través de un comunicado en las redes sociales su retirada del ciclismo profesional cuando concluya la presente temporada 2023. En un vídeo difundido ha dado a conocer su decisión con las siguientes palabras:

“Qué difícil es decir hasta aquí llegué, pero llegó el momento y este será mi último año como ciclista profesional. No es fácil ponerle fin a este bonito juego que empezó cuando sólo tenía cinco años. Quién le diría a ese niño que se cumplirían todos sus sueños, pero todo acaba y creo ha llegado el momento. El ciclismo me ha dado mucho, más de lo que imaginaba, me ha llevado a conocer lugares increíbles y a viajar por todo el mundo. He conocido gente maravillosa a lo largo de estos años. Estaré eternamente agradecido a todos los equipos donde he estado y a los sponsors que estuvieron conmigo. A mi mujer, Laura, y a mis tres hijos, han sido la parte fundamental para poder llegar hasta aquí, ellos son la prioridad hasta ahora, han sufrido y se han sacrificado muchísimo más que yo. A mis padres y mis hermanos, que sin ellos esto nunca hubiera tenido un comienzo. Fue una niñez feliz basada en la disciplina, el trabajo y el respeto. A mis vecinos de mi querido pueblo Mula, he intentado llevar el nombre de mi pueblo por todo el mundo siempre con orgullo, y a mi hermosa Región de Murcia. Siempre he representando a mi país, España, y a la Federación Española de Ciclismo con orgullo en las olimpiadas, mundiales y europeos. Y por supuesto nunca podré olvidarme de los aficionados que siempre han estado apoyándome en todas las carreras del mundo. Gracias a todos eternamente y nos vemos pronto”.

Un palmarés brillante

De esta forma pondrá fin a su carrera un ciclista que debutó en 2003 en el ciclismo profesional y que cuenta en su palmarés con 47 victorias, entre las que destacan cuatro etapas en el Tour de Francia y en la París-Niza, prueba que también ganó en 2009, el gran premio de la Vuelta a Murcia de 2019, dos etapas de la Vuelta al País Vasco y del Tour de Romandía, y triunfos en el Giro del Mediterráneo y el Circuito La Sarthe. Ha disputado treinta y una grandes vueltas y en la actualidad se encuentra en el pelotón de la Vuelta Ciclista a España después de recuperarse de una fuerte caída que sufrió en el pasado Tour de Francia.