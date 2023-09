Ferrari afronta el Gran Premio de Italia con muchas dudas y la presión de tratar de cumplir las expectativas de sus 'tifosi'. Carlos Sainz se debate entre la lógica ilusión por ofrecer su mejor cara ante los fans de la Scuderia y las dudas que acechan al equipo, que esta temporada está muy lejos de su mejor nivel. Al madrileño se le resisten los podios y su compañero Charles Leclerc, que hace un año peleaba por el título, solo suma tres como mejor botin, lo que sitúa a los de Maranello cuartos en la general de constructores.

"Ya no digo nada porque no lo sé. No me la juego con un pronóstico en un año tan cambiante, con muchos coches en una décima, que te cae a tu favor y estas en el podio, te cae en contra y estás fuera del 'top 10'. Ojalá vayamos más como Spa y Austria que como en Zandvoort, espero", ha asegurado Sainz a su llegada al circuito.

Tanto Carlos como su equipo miran ya a la próxima temporada: "Creo que ya entendemos lo que queremos introducir en el coche del año que viene y qué características queremos que tenga. Estamos centrados en conseguirlo, con trabajo en el simulador, en el túnel de viento, incluso quitándonos tiempo en los entrenamientos libres para seguir experimentando con cosas para el monoplaza del próximo curso. Estamos usando esta segunda parte del año para probar piezas del coche de 2024, que debe ir en otra dirección al de ahora, que es demasiado difícil. Tocan cambios y aprender todo lo posible para aplicarlos al próximo monoplaza".

Mientras tanto no tiran la toalla: "Seguimos peleando en el mundial de constructores con Mercedes y Aston Martin, y creemos que podemos estar arriba si hacemos el trabajo a la perfección. No es ningún secreto que este año nos ha costado mantener el coche en la pista, especialmente en condiciones impredecibles, con viento y cuando pasas un largo tiempo en la curva. También hemos tenido problemas con los neumáticos, pero ahora entendemos cuáles son los contratiempos y veremos si el próximo año podemos ponerlo todo junto y crear un mejor monoplaza", insiste Sainz.

Carlos, que corre de rojo en casa de Ferrari por tercer año, reconoce que competir ante los 'tifosi' es una sensación única. "Ser piloto de Ferrari en Monza es especial y es una de las mejores cosas que te pueden pasar como piloto de carreras, así que estoy centrado en disfrutar el momento, el presente, y de darme cuenta de la oportunidad que tengo como piloto. Creo que no será un fin de semana tan complicado, aunque ya no hay una zona media, sino una zona alta de la parrilla, con un equipo que es Red Bull y que domina. Los demás, veremos".