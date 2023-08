El IB2813 fue el vuelo más buscado este lunes -el cuarto en la historia de Flightradar24-, un chárter bautizado como 'Talento a bordo' en el que regresaron las campeonas del mundo. Las auténticas protagonistas de la última gran página del deporte español, celebrada por todo lo alto en Madrid.

El borrón del beso forzado por Luis Rubiales con Jenni Hermoso está en otra diferente. Nada tiene que ver ese reprobable gesto con el de la naturalidad de un grupo que fue recibido por una multitud en Madrid tras un vuelo maratoniano. Podría pesar el ‘jet-lag’, pero la selección sigue en una nube, porque el cielo surcado en las últimas horas es suyo de pleno derecho.

Una marea de camisetas rojas inundó la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas pare recibir a las campeonas, que tomaron tierra a las 21:18 en la tarde calurosa de Madrid. La mayoría niños, en plural, acompañados de sus padres y madres. Algunos lucían la camiseta con la primera estrella del fútbol practicado por mujeres que ya comercializa Adidas.

Ivana Andrés, Vilda y Rubiales

Nada más abrirse las puertas, la tripulación se colocó para recibir a las campeonas con la bandera de España en las manos. La primera en salir fue la capitana, Ivana Andrés, que orgullosamente mostró la Copa del Mundo. Los medios congregados tuvieron el privilegio de brindar el primer aplauso en casa a las campeonas.

El seleccionador Jorge Vilda fue el siguiente, aunque estuvo ausente en el autobús de la selección. Ha sabido encontrar su espacio estos días. Las jugadoras, pese al cansancio de un viaje tan largo, bajaron con sus medallas al cuello y muy sonrientes. "¡Campeonas del mundo! ¡Campeonas del mundo!", cantaban, mientras posaban para los medios juntos a las escalerillas del avión.

Junto a ellos, su presidente, Luis Rubiales, que se hizo la foto con el seleccionador Jorge Vilda, la capitana Ivana Andrés y el trofeo. El dirigente lejos de apostar por un perfil bajo tras el escándalo seguía en primera línea en el mismo momento en que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, pedía su dimisión "porque se ha vejado y agredido a una mujer".

Olga, arropada, Alexia, en silencio

Caras de cansancio y sueño con muchas gafas de sol que delataban un vuelo largo, desde Sídney a Madrid con escala en Doha, para un grupo en el que Tere Abelleira bajaba del avión envuelta en la bandera gallega y con la goleadora Olga Carmona muy arropada por todas sus compañeras.

Toda la expedición masticó la pérdida de su padre, al que tuvo presente en todo momento. "Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá", escribió en X (antes Twitter).

No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño.



Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida.



Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá🌟 pic.twitter.com/U0FKunGdml — Olga Carmona (@7olgacarmona) 21 de agosto de 2023

Su hermano, Tomás Carmona, igualmente se pronunció en redes sociales: "Mi hermana, mi pequeña, mi 'melli'. Me has demostrado ser una persona fuerte, perseverante y tenaz. No has parado hasta conseguir tu sueño. Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tu gesta. Sigue brillando".

La intervención de Olga Carmona fue la más emocionante durante la celebración. "Por momentos fue el mejor día de mi vida, después se convirtió en el peor. Estoy muy emocionada de brindar esta alegría a todo el país. Aquí tenéis la estrella que tanto queríais. No solo la del pecho, también las del cielo", reivindicó. Por su parte, Alexia Putellas mantuvo su perfil bajo. A pesar de que fue interpelada por el público en numerosas ocasiones, prefirió no tomar la palabra.

Vilda: "Quiero acordarme de las que no están"

Al bajar del avión, Salma Palalleulo, la mejor jugadora joven del Mundial, sacaba un balón y algunas de sus compañeras aprovecharon para estirar las piernas tocando la pelota. La maestra de ceremonias en esta primera toma de contacto con la celebración fue Jenni Hermoso, protagonista sin invitados incómodos.

Después de tomar el bus satélite cambiaron de autocar para llegar a la Puerta de Alcalá, donde se subieron a uno descapotable que les llevaría finalmente hasta el epicentro de la fiesta, junto al río Manzanares. A escasos metros de donde estaba situado el Vicente Calderón.

El DJ Michenlo fue el responsable de calentar el ambiente, siguiéndole Camela -con sus clásicos temas bailados y escuchados en el vestuario de la selección- y Vicco. Juan Magán y Farga siguieron con sus canciones en esta gran fiesta de fútbol. Lo hacían ante un público entregado, que luchó contra el calor, pero que superó cualquier expectativa. Más de 20.000 almas entregadas a un cambio social.

"Quiero acordarme de las que no están", aseguró Jorge Vilda, el segundo en tomar la palabra en Madrid Río después de la capitana Ivana Andrés. Un comentario con tono integrador, aunque sin mención directa al convulso proceso que vivió la selección en la previa al Mundial.

"Gracias por ser nuestras referentes"

Trece años después del título mundial masculino, en Sudáfrica 2010, las mujeres que entrena Jorge Vilda hicieron historia al convertir a España en el segundo país, después de Alemania, en ganar Mundiales masculinos y femeninos. No serán los últimos. Los títulos en el fútbol base invitan y convencen a imaginar otras noches mágicas.

"Gracias por ser nuestras referentes", fue el mensaje más repetido en el sinfín de carteles desplegados en Madrid Río. Trozos de cartón vociferados por una plaza conquistada por el fútbol practicado por mujeres. Una realidad imponente y gigante, hasta hace no tanto condenada al ostracismo en los patios de recreo.

Lo más importante llega ahora: el día después. Las horas, los días y los meses que confirmarán la apuesta real por un deporte que ha puesto la directa hacia la profesionalización. Pero la reválida llegará en cada jornada de la Liga F, donde muchas de las 23 campeonas saldrán del gran foco de la celebración y lucharán porque la película de Australia y Nueva Zelanda se convierta en una serie de culto.