El UCAM Murcia CB 2023-2024 ha despertado mucha expectación. Los fichajes de Dylan Ennis, Ludde Hakanson o Howard Sant-Roos, entre otros, han generado ilusión en los aficionados. Como todos los veranos, la sensación es que la plantilla se ha mejorado, pero es más importante la química entre los jugadores y el entrenador.

Con los reconocimientos médicos que se llevarán a cabo por la mañana en el Hospital Mesa del Castillo y las pruebas de esfuerzo en el CIARD de la UCAM, se desempolvará el equipo que volverá a dirigir Sito Alonso, que presenta hasta ocho caras nuevas. Sin embargo, el técnico, que ya realizará su primera sesión en pista el sábado, no podrá contar durante las primeras semanas de trabajo con los internacionales Thad McFadden (Georgia), Rodions Kurucs (Letonia) y Nemanja Radovic (Montenegro), que están preparando con sus selecciones el Campeonato del Mundo. Además, el pívot Jordan Sakho se incorporará unos días más tarde con permiso por su reciente paternidad.

Cuatro jugadores de la cantera

Sito Alonso ha convocado a cuatro jugadores de la cantera para entrenar con la primera plantilla. Se trata del sueco Wilhelm Falk, alero de 2,03 metros de estatura que tendrá ficha de vinculado aunque jugará con el filial de Liga EBA; el escolta José Tomás Martínez, que aún está en edad júnior; el pívot de 2,11 metros Fabián Flores, de la generación de 2005; y el base Nahún Martínez Tendero, de 2006.

Plantilla con ocho caras nuevas

Al final son ocho caras nuevas y cuatro renovaciones las que ha realizado este verano la entidad. Los bases serán el estadounidense Troy Caupain, que llega desde el Brescia italiano, con el que jugó la Eurocup, y Ludde Hakanson, ex del Bilbao Basket; los escoltas son Dylan Ennis, canadiense con pasaporte serbio que llega desde el Galatasaray Nef turco y que con anterioridad militó en el Andorra, Zaragoza y Gran Canaria, y Thad McFadden; para el puesto de alero han llegado el cubano Howard Sant-Roos, ex del Zaragoza, el letón Rodions Kurucs, que jugó el curso pasado en el Betis y el Strasbourg, y el checo David Jelínek, renovado; los ala pívots son Nemanja Radovic, que será el capitán de la plantilla, y el estadounidense Dustin Sleva, que jugó la segunda parte de la pasada temporada en el Löwen Braunschweig alemán; y los pívots son Simon Birgander, ex del Joventut de Badalona, Jordan Sakho y Moussa Diagne, que procede del Lenovo Tenerife.

Tres amistosos programados

El club ha anunciado, de momento, tres partidos amistosos de pretemporada. Dos de ellos se jugarán en la localidad aragonesa de Monzón, a la que está vinculado Sito Alonso, y donde los universitarios se enfrentarán el 26 de agosto al Manresa, y un día después al MoraBanc Andorra. Después, el 2 de septiembre hay previsto otro partido contra el Granada, que se celebrará en una localidad de la Región aún por determinar.

Este curso la actividad para el UCAM Murcia comenzará antes, puesto que el 16 y 17 de septiembre se jugará en la ciudad la Supercopa Endesa, para sólo una semana después arrancar la temporada, el sábado 23 de septiembre, en Granada.