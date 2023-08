La actividad en el UCAM Murcia CB está a punto de comenzar. Dentro de una semana, el jueves 10 de agosto, comenzarán los reconocimientos médicos y, con ellos, el pistoletazo oficial a la pretemporada 2023-2024, donde no estarán de inicio los tres jugadores que están con sus selecciones preparando el Campeonato del Mundo, Thad McFadden (Georgia), Rodions Kurucs (Letonia) y Nemanja Radovic (Montenegro), además de Jordan Sakho, aunque en su caso sólo se incorporará unos días después por su reciente paternidad. Ninguno de los tres internacionales tienen asegurada su presencia en el torneo que se celebrará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia, pero todo apunta a que estarán en las listas definitivas que ofrecerán los seleccionadores en los próximos días.

Las dos primeras jornadas, jueves 10 y viernes 11, estarán dedicadas a los reconocimientos médicos y las pruebas de esfuerzo, para el sábado 12 estar prevista la primera toma de contacto con los entrenamientos, que no se podrán realizar en las primeras semanas en la pista central del Palacio de los Deportes, que está en pleno lavado de cara para poder albergar la Supercopa de España los días 16 y 17 de septiembre, que será el primer torneo oficial que afrontará el próximo curso la plantilla que volverá a dirigir Sito Alonso.

Los jugadores que no estarán en el Mundial han empezado ya a llegar a la ciudad. El primero en hacerlo ha sido el base sueco Ludde Hakanson, quien ya lleva entrenando un par de días a las órdenes del preparador físico, Manu Marín, y de uno de los ayudantes del técnico, el cartagenero Lucas Pérez. Además, ayer también llegó el alero cubano Howard Sant-Roos, que procede del Casademont Zaragoza, y que hoy tiene previsto ejercitarse de cara a ir cogiendo el ritmo de cara al inicio de los entrenamientos.

La plantilla, que ya está cerrada, estará compuesta por doce jugadores, aunque varios del filial, entre ellos Wilhelm Falk, quien estará en dinámica del primer equipo aunque tendrá licencia con el EBA, se unirán a los entrenamientos y también podrán disputar los primeros amistosos.

Al final son ocho caras nuevas y cuatro renovaciones las que ha realizado este verano la entidad. Los bases serán el estadounidense Troy Caupain, que llega desde el Brescia italiano, con el que jugó la Eurocup, y Ludde Hakanson, ex del Bilbao Basket; los escoltas son Dylan Ennis, canadiense con pasaporte serbio que llega desde el Galatasaray Nef turco y que con anterioridad militó en el Andorra, Zaragoza y Gran Canaria, y Thad McFadden; para el puesto de alero han llegado el cubano Howard Sant-Roos, ex del Zaragoza, el letón Rodions Kurucs, que jugó el curso pasado en el Betis y el Strasbourg, y el checo David Jelínek, renovado; los ala pívots son Nemanja Radovic, que será el capitán de la plantilla, y el estadounidense Dustin Sleva, que jugó la segunda parte de la pasada temporada en el Löwen Braunschweig alemán; y los pívots son Simon Birgander, ex del Joventut de Badalona, Jordan Sakho y Moussa Diagne, que procede del Lenovo Tenerife.

La ACB dará a conocer hoy el calendario

La Liga ACB dará a conocer hoy el calendario de la próxima temporada 2023-2024, que comenzará los días 23 y 24 de septiembre. El inicio será frenético, puesto que la segunda está prevista para el 27, 28 y 29 de septiembre, aunque si en la misma el UCAM queda emparejado con el Monbus Obradoiro, el choque se trasladará al martes 3 o miércoles 4 de octubre. La tercera se jugará el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y también se puede ver afectada si el rival de los universitarios fuera el Casademont Zaragoza.