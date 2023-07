Fran Miranda destacó ayer durante su presentación como nuevo jugador del UCAM Murcia la ilusión que le genera un proyecto cuyo principal objetivo es el ascenso a Primera RFEF. Así lo ha expresado el mediocentro extremeño durante su presentación: «Tenemos por delante un proyecto muy ilusionante, espero dar el nivel y que al final de temporada todos estemos orgullosos del trabajo del equipo. El UCAM Murcia está en esta categoría por circunstancias, pero cuenta con una estructura de superior categoría. El año pasado se quedó a un gol y venimos a conseguir ese reto del ascenso».

A sus 35 años, aportará mucha experiencia y veteranía al UCAM Murcia, restándole importancia a la edad: «Yo no me fijo en los años, lo importante es la ambición. La cabeza es clave y yo creo que tengo cuerda para bastante. Espero que las lesiones me respeten a lo largo de esta temporada», explica un Fran Miranda que destaca el buen ambiente de la plantilla con el que se ha encontrado a su llegada al club universitario.