El futuro del jóven Óscar Ureña parece alejarse cada vez más de Cartagena. Y es que el extremo de origen dominicano, pese a habérsele relacionado desde el inicio de mercado con una posible vuelta al FC Cartagena en calidad de cedido, todo apunta a que por el momento solo se centra en disputar la pretemporada con el Girona FC, su club de origen.

Además, el representante del jugador, Javier Díaz Pons, en una conversación exclusiva con este diario ha dejado claro que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación acerca de una posible vuelta a Cartagena de Ureña. «A mí particularmente no me han dicho nada respecto a repetir cesión», aseguraba el exfutbolista y representante del jugador.

Esto ha generado especulaciones y ha alimentado el descontento de una afición que velaba porque el jóven y talentoso extremo repitiera su experiencia por Cartagena. Pese a que el futbolista no tuviera la mejor de las suertes con las lesiones como albinegro, sí dejó un gran recuerdo por las gradas del Cartagonova, y casi que supo a poco este medio curso que vistió la elástica cartagenerista.

Con ganas de más se quedaron muchos aficionados en Cartagena y parecía que el club propondría al jugador la posibilidad de ‘renovar’ una temporada más como cedido y terminar de disfrutar una temporada como albinegro al completo, pero nada más lejos de la realidad.

El joven extremo encajó a la perfección en la dinámica ofensiva del equipo cartagenero, pero una lesión en La Cerámica lo apartaría de los terrenos de juego durante siete jornadas.

Dos meses más tarde, Ureña volvía al verde en la última jornada ante el Real Zaragoza donde jugó toda la segunda mitad, pero las molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda volvieron a los pocos días, diciéndo así adiós de una forma agridulce a la temporada.

El pasado 3 de junio, sería el propio futbolista el que a través de sus redes sociales subiría una carta de despedida a la afición, al club y al cuerpo técnico, reconociendo el cariño que le había cogido a Cartagena pese a su corta estancia. «Estoy seguro de que este club seguirá haciendo historia, y espero poder volver a celebrar con todos vosotros, pues estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar algún día», culminaba Óscar en dicha carta.

Míchel quiere verle de cerca

Por el momento, desde la propia ciudad catalana se habla de que Míchel, primer técnico del Girona FC, habría visto en Ureña, entre todos los jugadores que vuelven de cesión, algo especial, y querría verlo más de cerca en estas próximas semanas de pretemporada para decidir si saldrá finalmente cedido o no. El entrenador del conjunto albirrojo tiene fé en él, y lo probaría en sus próximos amistosos de pretemporada para evaluarle como posible recambio de Toni Villa, que se lesionó de gravedad la temporada pasada.

En las próximas semanas se le dará luz verde o no a la salida de Ureña, y de momento, el club que más suena para hacerse con sus servicios sería el Real Oviedo, para mal de muchos aficionados en Cartagena. Con todo, habrá que ver como termina la pretemporada el propio jugador y a partir de ahí se verá quién entra y quién no en la puja por el extremo catalán. Pero lo que es seguro es que, a día de hoy, las posiciones de Cartagena y Ureña parecen alejarse cada vez más.

El delantero sub-23 Lautaro llega cedido al FC Cartagena

El Celta de Vigo y el FC Cartagena informaron ayer del acuerdo alcanzado para que el delantero uruguayo Lautaro de León «Lauti» juegue cedido en el conjunto albinegro la temporada 2023-24.

«Me voy cedido a otro equipo para continuar con mi desarrollo. Considero que es un paso necesario para mi crecimiento. Mi amor y mi lealtad hacia el Celta no cambian», declaró el atacante, que el viernes ya se encontraba en la Región, de hecho presenció en directo el amistoso que jugaron los albinegros en Pinatar Arena.

El delantero debutó en LaLiga con el Celta el 14 de diciembre de 2020 en la goleada ante el Cádiz (4-0) en Balaídos. La pasada temporada disputó 35 partidos y firmó siete goles en Primera Federación con el filial celeste, con el que jugó además la fase de ascenso a Segunda.