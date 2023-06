Lleva el Real Murcia tres años y medio intentando cerrar sin éxito el concurso de acreedores iniciado en 2009 y renovado en 2016. Ni Francisco Tornel ni Agustín Ramos lograron durante sus mandatos que el Juzgado de lo Mercantil les otorgase el deseado auto de cumplimiento. Todas las miradas están ahora en si Felipe Moreno consigue lo que sus antecesores no pudieron, sin embargo, cuando esa noticia positiva se haga realidad, lo hará por apenas unas semanas, y es que en Nueva Condomina ya están trabajando para iniciar un segundo concurso de acreedores.

Sería, concretamente, un Plan de Reestructuración, lo que preparan los abogados murcianistas y del que ya están informando a través de cartas a los perjudicados, que de nuevo se enfrentan a una nueva soga al cuello, solo tres años después de firmar acuerdos privados en los que no solo perdonaban dinero sino que aceptaban una serie de plazos que no se han ido cumpliendo.

Llevan los acreedores del Real Murcia sufriendo los impagos del club grana desde 2010, cuando Jesús Samper inició el proceso concursal. Aunque el madrileño decidió no incluir quitas, los demandantes vieron cómo pasaba el tiempo y no se cumplía con lo prometido. Pero, incluso así, la mayoría de ellos decidió dar margen a la entidad, no reclamando nunca la liquidación y aceptando, ya con el KBusiness dentro de Nueva Condomina, las quitas propuestas.

Hasta 12 millones de euros se ahorró el Real Murcia gracias a la generosidad de sus acreedores, y es que esos recortes solo afectaban a los pequeños, porque las quitas no afectan a Hacienda, ni Seguridad Social ni administraciones públicas.

Pues ahora, solo tres años después de aceptar quitas y de sufrir de nuevo los impagos, los acreedores han vuelto a recibir noticias del Real Murcia, en este caso de Felipe Moreno. Pero el nuevo dueño del club no les avisa de que pronto recibirán su dinero, todo lo contrario. Y eso que en la rueda de prensa que dio en febrero en el NH Amistad dijo que de los cinco primeros millones que iba a ingresar en el club, 800.000 euros irían para temas de concurso, un desembolso que no se ha realizado o por lo menos el club no ha notificado como sí hizo con lo pagado a Hacienda y Seguridad Social.

La carta que han enviado desde Nueva Condomina y a la que ha tenido acceso este diario indica a los acreedores que se están dando los primeros pasos para acometer un Plan de Reestructuración, conocido coloquialmente como un Preconcurso.

La quita de la quita

Una vez que el club tenga todos los datos necesarios, se establecerán distintas categorías, a las que afectarán unos recortes u otros. La idea es proponer nuevas quitas superiores al 50%, que deberían ser aceptadas por los acreedores y que de salir adelante podrían manchar aún más la imagen del Real Murcia ante proveedores, exjugadores, técnicos, representantes o empresas de servicios, y es que esa reducción de deuda no afectaría a la parte más grande del pastel, en este caso la de las administraciones públicas.

En esa carta, en la que se deja ver las intenciones de un Felipe Moreno que en sus primeros meses en la entidad está trabajando más en ver cómo se libra de pagar lo pendiente que en cumplir con las obligaciones del club, se deja claro que en el Plan de Reestructuración en ningún caso entrarían ni Hacienda ni Seguridad Social ni administraciones públicas como el ayuntamiento de Murcia y la Comunidad.

Solo a la Agencia Tributaria y a la SS se le adeudaban al cierre del último ejercicio casi 19 millones de euros, una cantidad que ha disminuido después del pago de unos tres millones y medio por parte de Felipe Moreno. Por lo que quedarían más o menos 15 millones, que deberían pagarse íntegros al no poder ser incluidos en ningún proceso concursal.

"El futuro Plan no afectará a la plantilla de trabajadores"

Los que pueden estar tranquilos, de momento, son los empleados del Real Murcia. Porque, según se indica en la carta enviada a los acreedores, el Plan de Reestructuración que se está preparando «no afectará a la plantilla ni recoge medidas de reestructuración operativa». Sin embargo, Higinio Pérez, que es el abogado que está impulsando todo este proceso, no cierra del todo esa posibilidad, indicando que «en todo caso se procederá a la información y a los trabajadores».

Se descarta en un primer momento y no parece probable se vaya a cambiar de opinión sobre todo teniendo en cuenta que desde el propio club se está diciendo que están trabajando para contratar más personal y profesionalizar la estructura