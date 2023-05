El murciano Carlos Alcaraz llega por primera vez en su carrera deportiva a un Grand Slam como el número 1 del mundo y también como la gran baza española ante la ausencia de Rafa Nadal. El tenista de El Palmar, que esta temporada ha conquistado los Masters 1.000 de Madrid e Indian Wells, y los torneos de Barcelona (ATP 500) y Buenos Aires (ATP 250), defenderá en Roland Garros, que comienza el próximo domingo, 360 puntos, los que sumó hace un año por llegar hasta cuartos de final. Por tanto, el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que esta temporada presenta un espectacular balance de 30 victorias por sólo 3 derrotas, partirá con 6.455 puntos, que es el resultado de restar los que defiende a los que tiene en la actualidad, que son 6.815, 485 más que Andreii Medvedev, el segundo de la clasificación mundial tras su triunfo el pasado domingo en el Masters 1.000 de Roma, el primero de tierra batida en su larga trayectoria deportiva. El margen con Novak Djokovic es ahora más amplio, ya que el serbio está con 5.955, es decir, 860 menos que Alcaraz.

Es evidente que el murciano, en caso de ganar Roland Garros, se asegurará durante gran parte de lo que resta de temporada el número 1, pero si no alcanza el título, hay varias opciones para que mantenga la privilegiada posición.

Las combinaciones

Una de ellas es llegar a la final y no perderla contra Medvedev, ya que el ruso sólo defiende en París 180 puntos, ya que el año pasado se quedó en octavos de final. Pero hay muchas más combinaciones. Otra es que Alcaraz pierda en semifinales, por lo que sumaría 720 puntos y sumaría 360 a su casillero para situarse entonces con 7.175. Para que le valiera con ese resultado, Andreii Medvedev no debería llegar a la final y Novak Djokovic, que defiende 360 al caer, al igual que el murciano, el año pasado en cuartos de final, no gane el torneo, ya de esa forma, el serbio alcanzaría los 7.595 puntos.

Si Alcaraz repite el resultado del año pasado, es decir, que queda apeado en cuartos de final, se tienen que dar dos condicionantes para mantener el número 1. El primero, que Medvedev no alcance las semifinales y, por tanto, sume como máximo 360 puntos de los cuartos de final. Y el segundo, que Novak Djokovic no gane el torneo.

El sorteo, el jueves

El sorteo de Roland Garros se realizará el próximo jueves a las dos de la tarde en París. En el mismo se desvelarán muchas incógnitas. En los Grand Slam no están exentos de la primera ronda, como sí ocurre en otros torneos, los cabezas de serie, pero dado el ránking actual, Alcaraz nunca se podría cruzar con Medvedev hasta una hipotética final. Sí que podría hacerlo con Novak Djokovic en semifinales, aunque para habrá que esperar a ver qué depara el sorteo. Lo que sí está claro es que el murciano se cruzaría con el serbio o con Casper Ruud, que es el cuarto cabeza de serie, en semifinales.

En los cuartos de final le tocará enfrentarse a uno de los jugadores preclasificados entre el quinto y el octavo puesto, que son Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Jannik Sinner y Andrey Rublev.

Asimismo, en octavos de final le tocaría un jugador que esté entre los puestos 13 y 16, que son el polaco Hubert Hurkacz, el británico Cameron Norrie, a quien se midió en las finales este año de Buenos Aires y Río de Janeiro, el croata Borna Coric, el rival al que batió en la final de Madrid, y el estadounidense Tommy Paul, al que eliminó el murciano en los octavos de final del Masters 1.000 de Miami, en el que fue semifinalista.