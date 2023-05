Con sólo 20 años de edad, Carlos Alcaraz Garfia será el principal foco de atención y la gran esperanza del deporte español para ganar el próximo 11 de junio Roland Garros, el torneo donde no podrá estar el ganador en catorce ocasiones, Rafa Nadal, quien ayer confirmó su ausencia debido a la lesión que arrastra desde el Abierto de Australia el pasado mes de enero. Nunca le ha asustado la presión al tenista de El Palmar, quien este próximo lunes volverá a aparecer oficialmente, virtualmente ya lo es, como número 1 del mundo. Y con esa vitola y toda la presión sobre sus espalda afrontará el torneo de París, el conocido también en el siglo XXI como ‘territorio Nadal’, que dará comienzo el próximo 28 de mayo, aunque él no entrará en competición hasta el 30 o 31.

«Muchísimo ánimo Rafa. Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres». Con ese mensaje en su cuenta de la red social Twitter expresó su admiración hacia el mallorquín el murciano horas después de comparecer en rueda de prensa en la Real Sociedad Club de Campo, en las mismas pistas donde se crió deportivamente, para anunciar junto al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que estas navidades jugará un partido de exhibición en su tierra.

Que el número 1 del mundo y ganador este año de cuatro torneos, tres de ellos en tierra batida, se quitara la etiqueta de candidato al título, sería un ejercicio de falsa modestia. Por ello, no ocultó Alcaraz, pese a los que le consideran pretencioso por ello, que se incluye en la lista de aspirantes: «Ya dije que por los resultados de este año me pongo en la lista de candidatos y no tengo miedo de decirlo, al igual que hay otros grandes jugadores como Sinner, Djokovic, Rune, Félix Auger-Aliassime y muchos más que pueden ganar porque el tenis se está abriendo y hay un amplio abanico de tenistas que pueden pelear por ganar grandes cosas, entre los que estoy yo», afirmó Alcaraz en ese encuentro con los medios de comunicación de la Región justo unos días después de sufrir una dura derrota en el Masters 1.000 de Roma frente al 135 del mundo. No quiso justificar la misma, pero sí que reconoció que «venía con mucha carga de exigencia física y, sobre todo, mental. Llevaba unas semanas sin descansar y lo necesitaba. A cada torneo voy a ganar, pero siempre me tomo todo en positivo y esta derrota me ayuda a descansar y a meterme carga física para Roland Garros, donde los partidos serán a cinco sets y la exigencia será alta», precisó.

El peor año en tierra de Djokovic

En el torneo italiano, el último antes de Roland Garros, tampoco ha estado fino Novak Djokovic -cayó en cuartos de final-, quien ha firmado, hasta el momento, su peor temporada en tierra batida de los últimos tiempos, aunque esos resultados no quieren decir nada para Alcaraz: «Lleva quince años en los más alto, siempre estando en el número uno, y es complicado seguir esa trayectoria, pero siempre digo que la capacidad que tiene para dejar a un lado los malos resultados y sacar su mejor versión, es increíble. Va a llegar a Roland Garros con mucha en energía, hambre y ganas de ganar», dijo convencido el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

La prematura derrota en Roma de Djokovic, quien defendía título, ha dejado a Alcaraz con una clara ventaja de 860 puntos en el primer puesto de la clasificación, que se quedará en 485 sobre el segundo si Daniil Medvedev, quien ayer ganó en semifinales, gana la final del domingo y, por tanto, relega al serbio a la tercera plaza. Sin embargo, Alcaraz afirma que apenas mira el ranking: «Para mantener el primer puesto tengo que hacerlo bien en todos los torneos a los que voy. Si disfruto y me divierto, vendrán los buenos resultados y estaré bien en la clasificación», recalcó.

Después de unos días de descanso en casa paralizados ayer mañana por la rueda de prensa y la grabación de un spot publicitario, Alcaraz volverá a entrenar para viajar la próxima semana a París, donde acudirá «mentalmente preparado para jugar partidos a cinco sets que se pueden prolongar cinco horas. Ya estoy acostumbrado y estoy preparado mental y físicamente, por eso me lo tomo como si fuera un torneo normal. Me siento bien para hacer un buen resultado y es un objetivo desde que comenzó el año. No pude jugar en Australia y por eso tengo más ganas», concluyó.

Rafa Nadal desea poner fin a su carrera en 2024 «compitiendo y luchando por títulos»

Rafael Nadal no estará para defender el título de Roland Garros el próximo 28 de mayo. Esa posibilidad se venía especulando desde su baja en la gira de tierra y tras renunciar a nueve torneos, desde que se lesionó en la cadera el pasado 18 de enero en Melbourne.

La baja de París parecía cantada pero Nadal no había montado la rueda de prensa para decir solo eso ayer. El exnúmero quería anunciar sus planes de futuro. Primero explicar que parará durante los próximos meses y, especialmente, que 2024 será su último año como profesional. «Esta decisión no la tomo yo sino mi cuerpo. No se puede estar siempre exigiendo más y más. Hay un momento que el cuerpo saca la bandera y dice hasta aquí», explicó con resignación.

La lesión del psoas iliaco de su cadera izquierda, sufrida hace cuatro meses en Australia, solo ha sido la gota que ha desbordado el vaso. El cuerpo del tenista balear no ha respondido para poder volver a competir con garantías.

Los médicos le dijeron que debía estar parado entro cuatro y ocho semanas, pero ayer se cumplieron 120 días lejos del circuito. Un calvario que viene atormetándole ya de lejos. «Mi día a día ha sido de un nivel muy bajo en los últimos meses. De cara al exterior siempre quedan las victorias, los momentos buenos, pero a nivel personal los últimos años después de la pandemia han sido muy complicados», aseguró.

Nadal destacó su decisión como «un punto y aparte. Cuando me sienta preparado voy a volver a empezar, aunque sea de cero», decía negándose a una despedida obligada por una lesión. El recuerdo de Roger Federer, que ha estado un par de años intentando volver tras una lesión en la rodilla sin conseguirlo, está en la cabeza del tenista manacorense desde que lloró desconsolademante en la despedida del suizo en la Laver Cup el pasado septiembre, donde juntos jugaron un último doble.

Nadal quiere ahora «desconectar por completo». Olvidar la raqueta y los entrenamientos un par de meses. «Hacer otras cosas. Eso nos vendrá bien» , pero también quiere analizar su cuerpo y «entender» por qué no se ha recuperado de la lesión en Australia.

El astro balear venía rumiando su decisión desde hacía semanas, pero antes de tomarla escuchó a todos los miembros de su equipo, su familia y su entorno. «Ellos han estado a mi lado ayudándome y no hay nada que reprocharse, pero no se podía dejar que la cosa degenerase más», insistió.

El tenista destacó los problemas de lesiones que ha arrastrado en los últimos años. «He ido encadenando una tras otra. Cuando uno no puede hacer una parte de su vida con felicidad se traslada al tema personal. Me ha costado tener una continuidad por el físico aunque las victorias podían llevar a pensar otra cosa».

Su gran objetivo es «regenerar mi cuerpo», proclamó. Nadal no quiso poner una fecha de regreso aunque le haría ilusión jugar a finales de año la Copa Davis, «siempre que el capitán lo considere oportuno», desveló. En su agenda personal está marcado en rojo 2024. «Quiero encarar el año que viene, en lo que yo intuyo que será mi último año de mi carrera deportiva, con las garantías de poder disfrutarlo. Quiero darme esta oportunidad, que no sea una comparsa. Volver al circuito profesional y jugar los torneos que me apetezcan».

Nadal fue más allá en sus reflexiones. Quiere el mejor epílogo para despedir su carrera, la mejor de un deportista español y uno de los mejores de la historia mundial. «No me merezco finalizar así, en una rueda de prensa», destacó con orgullo. «Vale la pena hacer un esfuerzo más. Esa es mi filosofía y voy a luchar para conseguirlo. Quiero que la traca final valga la pena. Si mi cuerpo me responde tengo fe en hacer ese esfuerzo. Me gustaría poder acabar bien dentro de una pista, compitiendo y luchando por los títulos. Si es viable o no lo veremos el día de mañana», concluyó el campeón español.