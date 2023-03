El tenista ruso Daniil Medvedev, que se vio arrollado este domingo por el tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia en la final de Indian Wells, aseguró que el español se merece "al cien por cien" ser el nuevo número uno del ranking mundial.

"Carlos es el número uno del mundo de forma merecida. Ganó más puntos que cualquier otro en las últimas 52 semanas y así es cómo funciona el ranking", dijo en rueda de prensa a una pregunta sobre si es "un número uno real" dado que Novak Djokovic, ahora destronado por Alcaraz, no puede jugar en EE.UU. por no estar vacunado contra el coronavirus.

"Por supuesto es desafortunado que Novak no pueda jugar todos los torneos y estoy seguro de que a todos nos encantaría verle jugar (...). Pero es lo que hay. No sé, Rafa Nadal ha estado lesionado un tiempo. También podemos decir: 'Si Rafa no estuviera lesionado sería el número uno'. Bueno, no podemos decirlo porque está lesionado. Y es lo mismo con Novak", ejemplificó.

Alcaraz trituró en la final de Indian Wells a Medvedev, que había ganado 19 partidos consecutivos y tres torneos seguidos, por 6-3 y 6-2 en una hora y 11 minutos.

Nada más terminar el partido, el ruso felicitó en la pista al español por todos los éxitos que ha conseguido y que llegarán en el futuro y por ser "la persona probablemente más respetuosa del circuito". "Creo que dices 'hola' a 300 personas cada día", bromeó.

"Lo intenté, lo intenté (en la final). No me gusta perder pero desafortunadamente fue bastante fácil...", siguió tirando de ironía.

Ya en la rueda de prensa, Medvedev reconoció la superioridad del murciano y señaló que además él no tuvo su mejor día. "Está jugando bien. Creo que hoy sacó bien. Su servicio y volea fueron buenos", afirmó.

"Me encantaría jugar contra él en otra superficie, quizá un poco más rápida, para ver si lo puedo hacer mejor. Pero sí, no sé si fue su juego que no me permitió jugar a mi mejor nivel o si por cualquier razón no lo hice. Mentalmente estaba preparado para el partido (...). Sabía que tenía un duro rival al otro lado. Jugó bien. Buenas dejadas en buenos momentos, algunos buenos ganadores para romper mi servicio. No hay mucho más que añadir", agregó.