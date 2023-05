A falta de únicamente nueve puntos por disputar antes del playoff por el título, ElPozo apura sus opciones de conseguir escalar algún puesto en la tabla que le devuelva el factor cancha visitando a Santa Coloma esta tarde (20.30 horas,Esport3) , en una jornada clave en la que podría recortar distancias.

El conjunto murciano dejó por primera vez en mucho tiempo señales del equipo que fue durante gran parte del campeonato ante Inter Movistar, venciendo en el Palacio de los Deportes por 4-1 a los madrileños, recuperando la quinta plaza y demostrando que, a ese nivel, el club está preparado para pelear por todo.

Uno de los problemas que parecía haber dejado atrás el cuadro murciano ha vuelto a aparecer en escena, y es que la irregularidad que marcó las primeras jornadas y que la solidez defensiva parecía hacer subsanado, volvió haciendo posible acumular solamente dos victorias en el casillero en los últimos cinco partidos. Pese a ello, el pasado viernes en el clásico se volvió a ver la mejor versión de muchos jugadores del equipo que, además, contaron con el apoyo de otros que están destapando su mejor versión de cara a este final de temporada como Alberto García, que fue el mejor del pasado duelo y que llega en plena forma al tramo decisivo.

El encargado de medir el estado del equipo será Industrias Santa Coloma, que se encuentra en la undécima posición a cinco puntos del descenso y a ocho del octavo por lo que pese a estar un poco en tierra de nadie, no querrá complicarse la vida para las últimas dos jornadas, buscando puntuar y sellar la permanencia.

El técnico Javi Rodríguez, destacó la sensación de volver a una pista que le trae muchos recuerdos. «Yo salí de Santa Coloma muy bien, tengo mucho cariño a su afición porque soy de allí no solo como jugador sino de nacimiento y aunque no esté ya, siempre será especial para mí al ser el club que me dio la oportunidad para jugar en primera división y que además apostó por mi como entrenador, estaré eternamente agradecido», dijo.

Sobre el momento del equipo, destacó la importancia de salir al duelo enchufado. «El equipo está bien pero ya sabemos todos como va esto, sabemos que si no salimos como tenemos que salir volveremos a los nervios y a no estar bien, el único camino es correr, pelear y a partir de ahí ver lo que sucede», explicó el técnico.

En lo que respecta a la renovación de Gadeia para la próxima temporada, se mostró contento de poder seguir contando con él: «Se lo merece por quién es y por lo profesional que es, tú lo ves entrenar y parece un chaval de veinte años, es un acierto que siga con nosotros», aseveró Javi Rodríguez.