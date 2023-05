Hace un año, en una carrera como la de Jerez, Pedro Acosta habría arriesgado más de la cuenta para lograr la victoria, con el consiguiente riesgo de irse al suelo y terminar fue de combate, como le ocurrió en más de una ocasión. Pero el ‘nuevo’ Pedro Acosta, más maduro y calculador, sacó la calculadora, no se dejó llevar por el ambiente de gala que se vivió en el Gran Premio de España, con las gradas rugiendo a su paso, para hacerse con un segundo puesto que le devuelve al liderato del Campeonato del Mundo de Moto2. Porque el objetivo del mazarronero este año, al margen de ganar el mayor número de carreras, es sumar el segundo título de su carrera deportiva. Por ello, cuando el veterano Sam Lowes, un británico capaz de lo mejor y de lo peor, se escapó, ‘El Tiburón’ sacó los colmillos, pero para conservar ese podio que le permite instalarse en la primera plaza de la clasificación general, aunque sea empatado a puntos con el italiano Tony Arbolino, que sólo pudo ser cuarto en la fiesta española del motociclismo.

«Ha sido una carrera dura, pero estamos más que contentos con el resultado. Intenté alcanzar al líder, pero era muy rápido, aunque el ritmo no era muy diferente. Hubo una gran brecha con el tercer lugar, por lo que obtuvimos buenos puntos para el campeonato. Lo hemos dado todo y el equipo ha trabajado duro durante todo el fin de semana para ser lo más competitivo posible», dijo un Acosta, quien en declaraciones a DAZN reconoció que quiso saltar la valla para celebrar con los aficionados el podio, «pero he visto que había unos pinchos y que me podía quedar enganchado. La próxima vez pediré que dejen un espacio para que salte», comentó entre risas.

Luciendo un casco de la firma cartagenera MT conmemorativo del clásico MT Jarama, que tuvo una enorme popularidad en los años 80 y 90, Acosta realizó una carrera inteligente, conservando todo lo bueno que le podía aportar. Volvió a demostrar que ha aprendido de los errores del pasado año, mostrándose más conservador a la vez que ambicioso, siempre con el título entre ceja yceja.

Acosta realizó una excelente salida, colocándose al frente de la carrera en la primera curva, pero antes de completarse la primera vuelta, Sam Lowes se situó como líder, mientras que otro murciano, Fermín Aldeguer, rodaba undécimo. Por detrás, Alonso López y Tony Arbolino, que remontó varias posiciones en los primeros metros, se quedaban a una distancia ya considerable.

El británico, de 32 años de edad, el más experto de la parrilla de la clase intermedia, comenzó a tirar con fuerza y a dejar a Acosta en una solitaria segunda plaza. La distancia entre ambos fue creciendo paulatinamente hasta llegar a ser de más de dos segundos. El subcampeón del año pasado, Ai Ogura, que se había perdido las primeras carreras por lesión, entró en la lucha por el podio hasta que a nueve vueltas para el final se fue al suelo, arruinando su remontada, pero demostrando que será un rival que deberá tener muy en cuenta Acosta el resto del campeonato.

Fermín Aldeguer, por su parte, tuvo que cumplir una sanción de un ‘long lap’ por exceder los límites de la pista en tres ocasiones, cuando restaban ocho vueltas para el final y marchaba décimo. Entre tanto, en cabeza Lowes no daba opciones, aunque había que esperar a la respuesta de los neumáticos debido a la alta temperatura.

Acosta, consciente de que el británico era inalcanzable ya en Jerez, decidió adoptar una posición conservadora, manteniendo un segundo puesto que le valdría para volver a ser líder. Sam Lowes finalmente se hizo con una victoria incontestable, cruzando la meta con casi tres segundos de renta sobre Acosta, mientras que a más de siete del mazarronero acabó el madrileño Alonso López, que aguantó las embestidas de Arbolino. Fermín Aldeguer logró conservar la décima plaza y el sanjaviereño Borja Gómez, del equipo Fantic, concluyó decimonoveno.