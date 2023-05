Atlético Pulpileño y Lorca Deportiva empatan (2-2) en un partido en el que los almerienses tuvieron el control del juego y del resultado, pero cuyos errores en el tramo final permitieron a los visitantes meterse en el encuentro hasta el punto de igualar el marcador y dejar para la próxima semana, en el Artés Carrasco, el desenlace de la eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF.

Desde el pitido inicial, el Pulpileño dio muestras de estar mucho mas metido en el partido que el Lorca Deportiva. Ganaban los duelos individuales, dominaban el centro del campo y controlaban el juego. Sobre el césped se palpaba el miedo a encajar. Defensas muy seguras y sin complicaciones.

Fruto del domino de los de casa llegó el primero. Una buena jugada grupal la culminaba Gabri en el minuto 34 para hacer justicia en el marcador, llegándose con esa mínima ventaja al descanso.

Los primeros compases del segundo tiempo fueron un quiero y no puedo de los visitantes, que heridos en su orgullo buscaron el empate con mas corazón que cabeza. No tardaron en encontrarse con el segundo gol en contra, que entonces parecía la sentencia. Pero entonces el Pulpileño pecó de conformismo, dejó de competir y se limitó a defender bien, pero el fútbol es imprevisible, y cuando parecía que lo tenía todo controlado, llegó el tanto del Lorca, que mediación de Titi recortó distancias desde los once metros.

Los nervios hicieron aparición en los locales, lo que coincidió con los mejores momentos del Lorca Deportiva, que aprovechó el desconcierto para igualar el partido gracias al gol de Cellou en el último suspiro del partido.

Un gol que le da vida al Lorca Deportiva tras un duelo en el que, por ocasiones y juego, el Pulpileño fue mejor, pero al que los fantasmas atenazaron en momentos puntuales permitiendo a blanquiazules dejar la eliminatoria abierta para la próxima semana.