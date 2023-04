Doble campeón de España de trail y tercero del mundo, Álex García Carrillo (Redován, 3 de octubre de 1992) corre con licencia de la Federación Murciana y está ligado a la Región por lazos familiares. Comenzó a correr a los 22 años, cuando decidió dejar el fútbol un tanto desilusionado. Pero tuvo un flechazo con el atletismo, donde se ha convertido en uno de los mejores del mundo de las carreras de montaña.

¿Cómo llegaste al deporte?

Desde pequeño siempre he estado jugando con una pelota o una raqueta y así estuve hasta los 22 años.

¿Dónde jugaste al fútbol?

Jugué en equipos de mi zona, como el Redován y el Benferri, y también en el Beniel. Además, ya durante mi etapa en el colegio Santo Domingo hacía alguna carrera de atletismo.

¿Y por qué cambiaste el fútbol por el atletismo?

Porque me desilusioné con el fútbol y empecé a correr con un grupo de corredores. Ahí fue como me enganché al atletismo. Ya estaba un poco cansado del fútbol, no tenía esa motivación y esa alegría por ir a entrenar y no me aportaba nada.

¿De qué jugabas al fútbol?

Jugaba de extremo y de media punta. Era bastante rápido y tenía buen golpeo de balón, sacaba los córners y las faltas, pero creo que me gustaba más marcar goles y regatear.

¿Desde el principio empezaste a competir?

Empecé corriendo sin más, por disfrutar y hacer deporte, pero poco a poco me fui apuntando a carreras populares y enseguida me salieron marcas para estar con los mejores. Corrí la Media Maratón de Murcia cuando llevaba muy poco tiempo e hice una marca de 1h.12. Quedé tercero, me fichó el UCAM Cartagena y por eso me federé en Murcia, donde tengo familia tanto en El Siscar, de Santomera, como en Cartagena.

¿Desde el inicio te gustaba correr por la montaña?

Realmente empecé primero en el asfalto, pero cuando me fichó el UCAM hice pista y competí en 1.500 y 5.000, donde también conseguí alguna marca buena, pero donde más he rendido ha sido en la ruta, donde al final hice 29:30 en 10K y tuve el récord de la Región de Murcia hasta que Mohamed Katir me lo quitó. Ahora sigo teniendo el récord de media maratón, con 1h.04 y que era uno de los más antiguos porque estaba vigente desde 1992.

¿Qué hizo que te cambiaras a la montaña?

Fue a raíz de la pandemia. Siempre había ido con mi padre y con mi tío Manolo a la montaña porque en mi pueblo hay mucha y al final es como normal subir a la Cruz de la Muela. También de pequeño iba con mis amigos, por lo que siempre ha estado presente en mi vida, pero nunca había corrido. Desde la Federación Española de Atletismo me comentaron que me veían futuro si combinaba un poco la ruta y el cross con el trail.

¿Desde el inicio conseguiste buenos resultados en la montaña?

Fue un poco progresivo. Empecé en 2020 en un Campeonato de España de federaciones y fui tercero por detrás de dos cracks como Andreu Simón y Andreu Blanes. Ya en 2021 fui subcampeón de España y eso me dio la posibilidad de ser internacional en la Copa de Naciones de Italia, donde acabé como el mejor español. En 2022 conseguí ser campeón de España y en el Mundial de Tailandia de subida vertical fui tercero individual y por equipos.

¿Qué virtudes hay que tener para ser bueno en el trail?

Ser muy rápido y tener buenas marcas en asfalto es primordial. Tienes que ser un atleta muy rápido, pero una de las principales diferencias es que cuando las subidas son de porcentajes altos, tienes que tener mucha fuerza para poder subir rápido, porque ahí es donde marcas las diferencias con respecto a corredores de asfalto. Y también son muy importante las bajadas, porque debes tener técnica y habilidad para bajar rápido. A mucha gente que viene del asfalto le cuesta bajar. Ahora mismo, los que están delante en montaña, sobre todo en distancias cortas, corren un 10K en 29 minutos fácilmente o una media maratón en 1h.02 o 1h.04.

¿Ha subido mucho el nivel?

Antes el nivel no era tan alto como ahora porque realmente no estaba tan profesionalizado. Ahora hay muchos atletas de atletismo de nivel nacional alto que se han pasado a la montaña. También hay muchos patrocinadores que están apostando por las carreras por montaña y haciendo contratos profesionales, similares a los que hay en atletismo, al margen de que han surgido carreras donde los los premios en metálico son bastantes altos y hay gente que se puede dedicar a esto.

¿Y tú te dedicas profesionalmente a correr?

Sí, actualmente me dedico a correr, tengo un contrato con mi equipo Brooks Running y también una beca de la Española por la medalla del Mundial del año pasado.

¿Te da para vivir desahogadamente?

Me da para vivir bien, para dedicarme a lo que me gusta. Sé que esto no va a durar para siempre, pero los años que pueda dedicarme a lo que me gusta, lo haré. He estudiado CAFD y también en un futuro me gustaría dedicarme a algo de mi profesión. Me gano la vida con esto muy bien, no tengo queja, es como un trabajo más que se gana bien.

La repercusión del trail es cada día mayor.

Así es. Después del Campeonato de España, muchísimos medios de comunicación se hicieron eco. Es muy viral, hay mucha expectación y espectadores. Mucha gente que está practicando este deporte y se están retransmitiendo las carreras porque es un espectáculo ver por dónde bajamos y subimos. Estamos tomando la tendencia de los inicios del ciclismo y poco a poco están entrando marcas que no son deportivas porque están teniendo visibilidad.

¿No pasas miedo en esas bajadas?

Miedo no. A mí lo que más me gusta es bajar. Sí es verdad que debes tener la técnica suficiente para tirarte rápido, pero miedo no se pasa. Es como un ciclista cuando baja un puerto muy rápido, que depende de la técnica y la experiencia. Hay gente que no tiene mucha experiencia y bajar por un cortafuegos roto le cuesta.

¿Qué características tienen vuestras zapatillas?

Para que te hagas un idea y sea fácil de explicar, es como una zapatilla de asfalto pero con la suela con tacos para que agarre en la montaña.

¿Cuesta mucho una zapatilla que tú llevas?

Las de mi marca sí son caras porque es americana y los precios son elevados, pero al final no deja de ser como una zapatilla de atletismo. Una buena la puedes tener por 150 o 180 euros, pero también puedes desde 100 euros.

¿Te dura mucho una zapatilla?

Tengo la suerte de que me las regalan y las cambio con bastante facilidad, pero pueden durar 800 kilómetros, unos dos o tres meses.

¿Haces muchos kilómetros a la semana?

Depende de las semanas. En las de carga hago 150 kilómetros, y en las de competición o descarga, entre 70 y 80 kilómetros.

Para entrenar no tienes que desplazarte mucho.

Así es. Tengo la sierra de Orihuela al lado y también entreno por Murcia en El Valle y cuando tengo que preparar un Mundial, que este año va a ser en junio, me concentro en Sierra Nevada, donde es un espectáculo entrenar. Pero fíjate que el Mundial del año pasado de Tailandia lo preparé en la sierra de Orihuela, en Coto Cuadros y El Valle, es decir, que aquí también se puede entrenar muy bien una carrera de montaña porque tenemos muchas zonas.

¿No te llaman la atención las distancias largas?

La verdad es que no me motiva mucho. Tengo la suerte de poder hacer cortas distancias y dedicarme a ello. Por eso creo que seguiré en esta distancia y todo lo más que correré será un maratón, pero antes de hacer algún maratón de montaña, prepararé uno de asfalto.

Al ser licenciado de CAFD, ¿te llevas tú mismo la preparación?

No. Mi entrenador es Borja Rubio, con el que llevo ya ocho años. Para mí ha sido mi descubridor y a día de hoy soy lo que soy gracias a él.