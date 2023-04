El lateral derecho del FC Cartagena, Iván Calero, ha hablado este mediodía después del entrenamiento matutino del equipo para repasar su momento individual y colectivo en el cuadro cartagenero antes de enfrentarse al Málaga, su exequipo. "Será difícil poque ellos se juegan mucho. Están en una situación complicada y seguramente meterán mucha gente, habrá mucho ruido y será un partido emocional", ha afirmado.

A tres días de una nueva final, Calero ha comparecido ante los medios para valorar el choque de La Rosaleda. "Esperamos dificultad por sus buenos jugadores, que saldrán a morder en los primeros minutos como hicieron con el Villarreal B", ha explicado. El jugador tiene clara la idea del Cartagena para terminar llevándose los tres puntos. "Nosotros tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro partido y cumplir con lo que venimos planteando durante la semana. Ahí tendremos muchas posibilidades de ganar", ha manifestado.

El futbolista sólo tiene buenas palabras para su exequipo después de haber militado allí en la campaña 20-21 y mitad de la 21-22. "Mi pasado en Málaga es muy bonito. Llegué después del COVID, donde apenas entró gente al estadio y no pude vivir ese ambiente que sí vivi en los seis meses de la siguiente temporada. Es un club enorme, que está en una situación complicada, pero que ha hecho las cosas bien en el pasado", ha asegurado. Sobre su marcha, Iván cree que "es ventajista" afirmar que su marcha fue una mala decisión del club blanquiazul, y afirma que "tampoco es algo que me quite el sueño".

La posibilidad de terminar disputando el play off de ascenso tiene en vilo al cartagenerismo, pero Calero transmite confianza. "Si al principio de la temporada nos hubieran dicho que a falta de 7 u 8 jornadas estamos en la posición en la que estamos, habríamos firmado. Ahora tenemos que mantener lo que estamos haciendo, mantener la dinámica y seguir haciendo las cosas como en las últimas semanas", ha expresado. "Tenemos que mantener las ganas, la ilusión y el entusiasmo. Si lo hacemos así, da igual donde acabemos porque todo el mundo va a estar satisfecho", ha concluido.