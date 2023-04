El ATP Challenger Costa Cálida que se celebra en el Murcia Club de Tenis es un foco de atracción para tenistas de todas las edades que quieren mejorar y lograr puntos en la ATP. Este año cuenta con la presencia de Feliciano López, tenista español que está afrontando los últimos momentos de su carrera, y que fue invitado a este torneo poner broche final a una gran carrera.

Pese a llevar un tiempo apartado de las pistas, Feliciano no pierde el hambre de ganar, y llega a este torneo con ganas de vencer y encontrarse bien para darlo todo en el Conde de Godó. "Mis expectativas son ganar, uno siempre quiere llevarse el triunfo, mi idea era jugar en tierra, que hacía tiempo que no competía en este terreno, y poder competir con gente de nivel, y encontrarme en buen nivel para afrontar los últimos momentos", comentó Feliciano López en Murcia.

Tras 26 años de carrera, Feliciano López anunció que este 2023 se retiraba del tenis profesional. Ahora está en la recta final de su trayectoria, y tiene por delante sus últimos torneos y los vivirá de una forma especial. "Desde que anuncié que este sería mi último año, seleccioné los torneos que iba a disputar y los viviré de la mejor manera posible", añadió el tenista español.

Acabar en Wimbledon, su deseo

Se acerca el momento de decir adiós al tenis profesional para Feliciano, pero antes tiene un buen calendario para dar lo mejor de él, y espera poner punto y final a su historia en un escenario muy especial para él. "Voy a jugar aquí en Murcia, el Godó en Barcelona, voy a estar en Mallorca en el torneo de hierba, y si me dan la invitación, terminaré en Wimbledon, que es un terreno que me gusta y donde mejores resultados he tenido", dijo Feliciano sobre sus intenciones de acabar en un sitio muy especial para él: "Sería muy bonito acabar ahí", comentó.

Admirador de Carlos Alcaraz

En su comparecencia ante los medios, Feliciano no pudo olvidarse de la gran figura del tenis actual, Carlos Alcaraz, y sobre su gran nivel de forma pese a su derrota en las semifinales del Master de Miami ante otro gran jugador como es Sinner. "Siempre lo he dicho, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son grandísimos jugadores y de los que más me gustan y dominarán el tenis", añadió. También dejó caer por cuál de los dos jugadores se decanta más. "Me gusta más Carlos, creo que tiene un mejor tenis, más variado. Actualmente muchos jugadores son muy buenos, le pegan duro a la bola, pero ninguno tiene la variedad de Carlos, y cómo sorprende, que nunca sabes qué puede hacer", dijo el tenista de Toledo.

Feliciano ha visto crecer a Carlos Alcaraz y sabe de sobra su potencial y de lo que es capaz de hacer. "Yo creo que Carlos es una persona elegida, un chaval que con 19 años, ha ganado un Grand Slam y se pone número 1 del mundo. Están de acuerdo que en la historia del tenis son cosas que nadie o que casi muy pocos son capaces de conseguir".

Aprovechando la estancia de Feliciano López en Murcia, y en un recinto que Carlos Alcaraz conoce bien, no dice no a realizar un entreno con el actual número 2 del mundo. "Ojalá, no sé si voy a poder aguantarle el ritmo, pero sí me encanta. si se pasa por aquí y quiere entrenar un poco, yo estaré disponible", finalizó Feliciano López.