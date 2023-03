Los empates siempre te dejan a medio camino entre la alegría y el enfado. Lo está comprobando de primera mano el Real Murcia en estas últimas semanas de la competición. Aunque han firmado cinco igualadas de forma consecutiva, nadie en Nueva Condomina se atreve a apretar el botón de alarma, sin embargo, sumar solo cinco puntos de quince disputados está convirtiéndose en una losa muy pesada para las aspiraciones de los murcianistas. O por lo menos eso es lo que indica la clasificación.

Solo hay que analizar la evolución del conjunto de Mario Simón en la tabla desde que las victorias no llegan para comprobar que el bache del que se habla es realmente una crisis en toda regla. Y es que el Real Murcia ha pasado de estar afianzado en la zona de play off con un colchón de cinco puntos de ventaja sobre el resto a verse fuera de los puestos de privilegio y con una desventaja de tres puntos respecto al quinto.

Porque cuando acabó la jornada 24, semana en la que el Real Murcia ganaba en el campo de la UD Logroñés por 0-1, a la sonrisa de la victoria se sumaba la ambición de poder aspirar otra vez al liderato.

Aquel 19 de febrero, en el que Arnau Ortiz conseguía el gol del tanto en Las Gaunas, los granas cerraban la jornada en el tercer puesto con 40 puntos. Y no solo se permitían volver a mirar al Eldense, líder con 45, sino que además lograban su mejor colchón de puntos respecto al sexto, sacando cinco a la SD Logroñés y al Barça B, ambos con 40.

Pero de nuevo se ha demostrado que la felicidad en la casa grana es más que efímera. Solo hay que ver la situación en la que están los murcianistas poco más de un mes después de aquel triunfo contra la UD Logroñés.

Han pasado 35 días y los aficionados del Real Murcia no han vuelto a celebrar un triunfo. Es más, en ese período solo han cantado tres goles. Y, aunque no han habido derrotas, los empates están lastrando de la misma forma. Porque el Real Murcia actual ya no está afianzado en play off ni tiene un colchón que le dé tranquilidad. El Real Murcia actual, que ha visto cruzada su mala racha con el buen momento de sus rivales en la batalla por el play off, es ahora sexto y está tres puntos por detrás de esa zona que da acceso a luchar por el ascenso de categoría.

La caída se ha ido produciendo como quien no quiere la cosa. Es lo que ocurre con los empates. Se suelen dar por buenos hasta que te chocas de bruces con la realidad. Y eso es lo que le ha pasado al Real Murcia. Que cada semana ha ido conformándose con no perder, pero el hecho de no ganar ha provocado que sea desplazado al furgón de cola de la batalla por entrar en el play off.

Cuando los murcianistas empataron el 25 de febrero en el campo del Calahorra, aunque el enfado fue evidente por el mal partido, primó la paciencia de los aficionados, que preferían quedarse con el punto sumado y empezar a penar en el siguiente partido. Pero llegó el siguiente sábado y la victoria tampoco llegó en Nueva Condomina pese a que Pedro León adelantaba a los granas en el marcador. El Barça B acababa poniendo el 1-1 y los murcianistas dejaban más que vivo a un rival directo, tan vivo que ahora está por encima de los de Mario Simón.

Como no hay dos sin tres, el Real Murcia viajó a Sabadell y tampoco pudo ganar en la Nova Creu Alta. El 0-0 aumentaba el mosqueo, aunque quedaba el consuelo de mantener la plaza de play off in extremis.

Se salvó una bola de partido, pero no la siguiente. Porque en Nueva Condomina tampoco se salió del bache. El 0-0 ante La Nucía dejaba a los granas fuera del play off después de muchas jornadas. Y por ahora lo sigue estando, porque este domingo ante el Numancia se volvió a empatar, sumando la quinta igualada consecutiva.

Así, cinco empates que pesan cada vez más sobre la espalda de un Real Murcia que primero trituró su colchón de puntos y que, no conforme con ello, sigue dando ventaja a sus rivales. Por ahora, ya tiene que recuperar tres puntos para poder volver a esos puestos que permiten luchar por el ascenso.