Andan nerviosos en los despachos de La Condomina. Y cuando en La Condomina empieza a cundir el pánico, todas las miradas señalan al mismo sitio. De ahí, que tras seis empates consecutivos, en el UCAM Murcia hayan empezado a cuestionar al técnico Jorge Romero.

No se espera ningún movimiento esta semana, pero si el próximo domingo los universitarios no ganan en el campo del Cádiz Mirandilla, el cordobés podría poner fin a su etapa en un equipo al que llegó en octubre para sustituir a Molo, primera víctima de esta campaña en Segunda RFEF del UCAM Murcia.

Cuando parecía que los de azul y dorado empezaban a coger el pulso a la competición, impulsados por los fichajes invernales, el frenazo sufrido tras seis empates consecutivos no ha gustado nada en los despachos, donde el runrún ha aumentado contra el técnico en los últimos días, aumentando este domingo. Había esperanzas de remontar el vuelo ganando a un rival directo como el Sanluqueño, pero estuvo más cerca la derrota que la victoria. Solo se salvaron los murcianos con un gol de Manu Ramírez en el 89 (1-1).

De ahí, el examen del domingo ante un Cádiz Mirandilla que tras dos victorias consecutivas ha abierto una pequeña brecha con el descenso.

Le quedan al UCAM Murcia siete jornadas para acabar la liga y por ahora, los universitarios están dentro del play off, pero cogidos con pinzas. Los seis empates consecutivos han pesado demasiado a un equipo que en el inicio de 2023 parecía haber reaccionado, llegando a colarse en una zona de privilegio que solo unos meses antes parecía imposible.

Pero tras la victoria en casa del Torremolinos, el UCAM entró en parada. No ha perdido, pero lleva seis empates -Mancha Real, Utrera, Yeclano, San Roque, Betis y Sanluqueño-, y esos seis puntos de 18 le dejan de nuevo al borde del desastre, porque todo lo que no sea jugar el play off, será un fracaso para el ambicioso proyecto universitario.

Ahora mismo los murcianos cierran el play off con 40, pero les pisa los talones el Recreativo Granada, que tiene los mismos puntos. Además, con el Antequera intratable, es líder con 65 puntos, el Recreativo (48) y el Yeclano (46) también han abierto una pequeña brecha importante. En el cuarto lugar aparecería el Sanluqueño, que tiene 42.