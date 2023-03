Otra semana, la misma historia. El UCAM Murcia acumula unas jornadas en las que recuerda a ese equipo apático de principio de curso y que no era capaz de ganar a nadie. Pasan los encuentros y el equipo no gana. Es cierto que tampoco pierde, pero sumando de uno en uno el objetivo no se va a lograr.

Lejos de un UCAM Murcia evolutivo y que intenta cosas nuevas durante los partidos, el equipo universitario está mostrando señales de conformismo y de nulo avance. Tanto es así, que sigue arrastrando los mismo problemas, da igual quien juegue, durante más de un mes. Ayer, ante el Atlético Sanluqueño, el equipo universitario solamente mostró carácter después de la última pausa de hidratación. Los jugadores hicieron una piña, se conjuraron y pronto hicieron el empate y fueron capaces de generar otra ocasión de gol que no aprovechó Samu Mayo. Fue un pequeño adeporrreón de 15 minutos. Y con eso casi le sirve para ganar, lo que habla muy bien de la calidad del equipo, pero no tan bien de la entrega y el planteamiento. Ayer, el UCAM Murcia tenía la obligación de ganar y de adelantar a un rival directo. Era el escenario propicio. En casa, donde todavía no se ha perdido y con más de 1.500 personas en la grada. Era una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y volver a recuperar sensaciones. Sin embargo, todo empezó torcido, pues el Atlético Sanluqueño empezó dominando el partido y no daba muy buena espina. Consiguió acorralar a los universitarios en el tramo inicial. Tuvo una buena ocasión a los cinco minutos de Alan Godoy a la mediavuelta, pero Pau Torres estuvo muy atento para mandarla lejos de sus dominios. Con el paso de los minutos, el UCAM Murcia fue entrando en el partido, aunque es cierto que sin mucho ritmo. Solamente tuvo dos ocasiones en el primer tiempo. La primera la finalizó Javi Ramírez tras un gran eslalon de Javi Moreno, que volvió a ser el más incisivo. Fue el que más movilidad tuvo otra vez detrás del punta y el único que intentaba algo diferente. La otra ocasión clara la tuvo Pito Camacho, pero su remate se fue fuera cuando todo el mundo cantaba gol. Centró Isra Cano desde la derecha, el arquero Olmedo salió en falso y cuando parecía que el gol era claro, la desbarató. El Atlético Sanluqueño, por su parte, se mantuvo firme en el campo e intentó balones largos para hacer daño, pero la defensa universitaria estuvo sólida. Los planes no le estaban saliendo al UCAM Murcia. Aunque la mejora fue constante con el paso de los minutos, no era lo suficiente para desarbolar al Atlético Sanluqueño. Tenía que mejorar el equipo de Jorge Romero porque estaba teniendo todos los mismos problemas que arrastra desde hace más de un mes. Y lo más preocupante, es que no parece tener remedio ni evolución alguna. Todas las semanas le pasa lo mismo al UCAM Murcia. Buen trato de balón, con poca profundidad y falta de ideas en campo rival. La defensa tampoco es que sufre demasiado, pero tiene muchas desconexiones en momentos puntuales que están lastrando muchísimo al UCAM Murcia. el Atlético Sanluqueño sabía que iba a tener al menos una ocasión para hacer gol. Y así fue. Sin mucha elaboración, consiguió que el balón le llegara a Moro, que había salido hace poco al terreno de juego, para que con su derecha batiera con un disparo cruzado a Pau Torres. No reaccionó el UCAM, pues tras el gol, tuvo el Atlético Sanluqueño dos buenas ocasiones, pero sobre todo, una que salvó Yasser bajo la línea de gol que habría supuesto el 0-2 definitivo. En la pausa por hidratación, todos hicieron conjura en círculo, alentándose los unos a los otros, con motivación aparente de que se podía sacar el partido adelante. Y parecía funcinar, pues, a pesar de que el UCAM Murcia tuvo una buena ocasión por mediación de Samu Mayo, que se fue del portero, se quedó demasiado escorado, la puso atrás y la zaga visitante sacó su centro hacia Chumbi. Y ya después, en el minuto 90, Martí fue expulsado por un duro golpe a Pescador y Manu Ramírez se dispuso a sacar el francotirador. Miró a portería y le pegó con una potencia tremenda para hacer un gol precioso por la escuadra y hacer el empate. Quinto gol del onubense, que siempre aparece en momentos claves. Discutido por la dirección deportiva desde el pasado mercado de invierno, cada vez que tiene oportunidad, cumple en forma de gol o asistencia. Su gol neutralizó en cierto modo la amargura existente, pero no logró redimir todas las dudas que hay sobre la parroquia universitaria en las últimas semanas, donde el play off peligra más que nunca. Romero: «Estoy igual de convencido que el primer día» Jorge Romero admitió haber visto un partido diferente en las dos mitades ante el Sanluqueño. «Siento que la primera parte ha sido diferente a la segunda, aunque creo que el partido ha sido igualado», explicó, a la vez que expresó que «estamos en un punto en el que no somos capaces de generar ocasiones». Sobre si siente apoyo de la directiva, Romero dijo que «yo no tengo que sentir nada, yo solo tengo que dedicarme a hacer mi trabajo. Estoy igual de convencido que el primer día, pero en esto del fútbol siempre hay rachas, forma parte de este juego», terminó.