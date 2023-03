El UCAM Murcia CB, cuando restan diez jornadas para el final de la temporada regular en la Liga Endesa, se ha quedado en una peligrosa tierra de nadie al haber sumado solo un triunfo en toda la segunda vuelta. La derrota sufrida, otra vez por una renta superior a los 20 puntos, en Granada el pasado sábado, le deja en la duodécima plaza con 9 victorias y 15 derrotas, a cuatro ya del octavo puesto que ocupa el Valencia Basket con 13 victorias, que ayer perdió en la pista del Zaragoza, y también con cuatro de renta sobre el Real Betis Baloncesto, que es quien marca en estos momentos los puestos de descenso.

El equipo murciano sigue sin dar la talla fue de casa. Cuatro derrotas consecutivas y solo tres triunfos a domicilio en todo el curso le han dejado en una situación incómoda, con el único aliciente del play off de cuartos de final contra el Unicaja, que comenzará el martes 4 de abril en Málaga y que se disputará al mejor de tres con el factor cancha en contra. El segundo se jugará en Murcia el miércoles 12 de abril, mientras que el tercero, en caso de ser necesario, se volvería a disputar en tierras andaluzas el martes 18 de abril.

Mientras, la plantilla sigue teniendo un puesto libre desde la salida de Jordan Davis: «Nos podría hacer falta algún jugador, pero desde hace tiempo, aunque no es algo de lo que me quejo ni quiero hablar porque este equipo es el mismo que ganó a Bilbao y que sacó de la pista a Unicaja y Tenerife», dijo Sito Alonso tras la derrota en Granada, de la que dijo que «para ganar en estas últimas jornadas hay que hacer un esfuerzo mucho más grande en casa y fuera». Alonso sintió que su equipo no pudiera «haber podido competir a más nivel» y reconoció que tienen que rearmarse «físicamente» para «competir mucho mejor», además de poner «energía» para «no verte desarbolado por el rival».

El equipo universitario no tendrá esta semana partido de competición europea. Recibirá el próximo domingo al Básquet Girona de Aíto García Reneses y Marc Gasol (12.30 horas, Movistar) en el Palacio de los Deportes. Lograr la segunda victoria en la segunda vuelta se hace imprescindible para evitar entrar en problemas, ya que los gerundenses están con una victoria menos.