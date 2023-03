El Valverde Team-Ricardo Fuentes se ha convertido en la gran cantera regional del ciclismo en carretera y también en una de las referencias nacionales. Hace once años que nació de la mano de Alejandro Valverde y su representante, Antonio Sánchez, ante la inquietud del ciclista de dar una oportunidad a jóvenes promesas. De hecho, en los últimos años tres corredores que han pasado por su equipo sub-23 han dado el salto a profesionales. Dos son murcianos, el muleño José María García y el plieguero José Luis Faura, y otro es brasileño, Vinicius Rangel, que está en el Movistar Team al que sigue ligado el campeón del mundo de 2018 como asesor.

Ayer, en la sala de catas de Estrella de Levante, se presentó el undécimo proyecto del Valverde Team, que vuelve a tener como patrocinador principal a la empresa de salazones Ricardo Fuentes. Valverde, quien mantiene una extraordinaria forma, no en balde en los últimos días ha batido dos de sus récords en Sierra Espuña, se mostró ilusionado y agradecido por el apoyo de numerosos colaboradores que hacen posible la continuación de una escuadra ciclista que tiene equipos en las categorías sub-23 y elite, júnior, femenino y escuelas.

«Seguimos creciendo en un proyecto que está dando muchas alegrías y que es difícil de mantener, pero las chicas y los chicos lo están haciendo genial y llevando el nombre de Murcia por toda España», expresaba un Valverde que afirmó que no se ve en la función de director en el Movistar, con el que ya ha acudido a varias carreras: «Sería complicado ser director porque es un sacrificio muy grande, tendría que estar más días que antes fuera de casa. Todavía no me veo así, pero no sé en un futuro. Ahora disfruto de la bici de otra manera, pero no tan implicado como siendo director», declaró ayer durante el acto.

El día a día del exciclista ha cambiado poco: «Sigo haciendo lo mismo que antes y he estado en algunas carreras detrás de los compañeros. Es muy diferente a cuando era corredor, pero también se disfruta», apuntó un Valverde que ahora tiene «menos estrés de viajes y no tengo que pensar tanto en cuidarme para llegar en forma a una carrera. Ese estrés no lo tengo, pero el día a día es muy similar porque entreno por las mañanas y los piques con la grupeta siguen igual que antes».

Diecisiete corredores forman parte del equipo elite y sub-23, que cuenta con los murcianos Darío Díaz, Antonio Fuentes, Sergio Geerlings, Rubén González, Andrés Imperial, Adrián Latorre, Adrián Lozano, Juan Pedro Lozano, Javier Muñoz, Alberto Pérez y César Pérez. Dos brasileños, Domingos Werik y César de Paula, y un estadounidense, Chris Acosta, también forman parte de un equipo que ya ha brillado en el arranque de la Copa de España.

El molinense Alejandro Abril es uno de los líderes del conjunto júnior, que también cuenta con los murcianos Diego Aparicio, Elías Caballero, Rubén Forca, Álvaro García, Alberto Lajarín, Juan Pedro López, Mateo Matey, José María Pina y Pablo Roda. Y en las féminas, la última escuadra en incorporarse a la estructura, están de la Región Ana Rocío Alfonzo, Amaya Hernández, Violeta Hernández, Luz Márquez, Tania Silvente, Paula Valverde, Almudena Vargas y Rocío Álvarez.