El empate de ayer del Fútbol Club Cartagena en Mendizorroza no solo sirvió para sumar un valioso punto frente a uno de los equipos más fuertes de la categoría, sino que también sirvió para constatar la enorme mejoría del conjunto cartagenero. Tras salir del bache con dos victorias consecutivas, el encuentro ante el Alavés se plantaba como una dura prueba que el Cartagena tenía que resistir. No solo resistió, sino que salió reforzado el equipo de Luis Carrión pese a su escasa producción ofensiva porque no abandonó su idea de juego, fue valiente y sólido.

No se atemorizó el equipo con las acometidas rivales ni se echó atrás, sino que jugó de tú a tú al máximo goleador de la liga, que llegaba con la confianza de ganar cinco partidos seguidos. Gracias a un gran Escandell, a una defensa seria, a un centro del campo con las ideas claras, unos extremos amenazantes y un Borja Valle muy trabajador aguantó el Cartagena un empate que le da mucho más que solo un punto. Dio comienzo el partido y los locales mostraron más intensidad en las primeras acciones. Volcaron los babazorros el juego sobre su banda izquierda con Guridi y Luis Rioja y colgaron varios centros que no encontraron rematador. Le costaba de su campo el conjunto albinegro y, pasados los cinco primeros minutos, encontró desahogo con dos jugadas de Jairo y Ureña, una por cada banda. En la primera Calero se sumó al ataque, pero no logró finalizar con centro. En la segunda, Martos hizo lo propio con un centro que quedó en agua de borrajas. Se asomó el Cartagena al campo contrario, pero quedaron en un espejismo sus intentos cuando aceleró un poco el Alavés. Pasados los diez primeros minutos de juego, Luis rioja encontró con un buen servicio a Mamadou Sylla, pero el delantero la echó fuera de cabeza. En la siguiente lo intentó desde lejos el senegalés con un disparo raso demasiado fácil para Escandell e instantes después un saque de banda alavesista volvió a poner en problemas a la zaga albinegra, demasiado permisiva, con un rechace que acabó con la volea alta del punta. No abandonó el Cartagena su idea de elaborar la jugada desde atrás, pero la efectiva presión local generó una desconexión total entre las líneas del cuadro cartagenero. Ni con el balón controlado ni de forma más directa encontró salida el equipo de Luis Carrión cuando le llegó una mala noticia en forma de lesión: Kiko Olivas se sentó sobre el césped para avisar de su dolencia muscular en el muslo derecho. En el tramo final del primer acto, el Cartagena volvió a asomarse al área para disparar por primera y segunda vez. Jairo finalizó una jugada y, segundos después, Pepe golpeó muy desviado tras una jugada de Ureña. Se estiró el cuadro cartagenero y lo aprovecharon los alavesistas con unos minutos finales en los que estuvieron cerca del gol, no obstante, se juntaron los albinegros y defendieron bien las acometidas del rival hasta la marcha a vestuarios. La segunda mitad trajo consigo continuidad en el dominio alavesista y dos centros seguidos precedieron a una de las mejores ocasiones del conjunto local. Salía el Cartagena de su propia área cuando Antonio Blanco metió un balón a contracorriente a Jason en la derecha, el extremo la bajó y centró para el potente salto de Sylla, sin embargo, su testarazo centrado lo repelió Escandell con un paradón. Encontró después Guridi espacio entre los centrales y el centro del campo para conducir con calidad, recortar en el área y disparar mordido, no obstante, ahí terminó el primer arreón del Alavés. Cerca de la hora de partido apretó el Cartagena y un tiro de Ureña tras recortar hacia dentro se convirtió en el primer disparo a portería de los cartageneros. Sivera respondió con una buena intervención. Llegaron entonces los cambios en ambos equipos para cambiar el resultado. García Plaza introdujo a Villalibre y Alkain mientras Carrión dio entrada a Mikel Rico y Jansson. Entre tanto, Escandell volvió a salvar a los suyos con una parada de reflejos a remate de Abqar. El centro lejano superó a la zaga y el central la picó en el área pequeña para encontrar el solvente despeje del portero. A veinte minutos del final tuvo una ocasión de oro el Cartagena que se fue al limbo cuando Borja Valle ganó la espalda a la defensa y se quedó solo con metros por delante. No estuvo rápido de piernas ni de ideas el de Ponferrada, que buscó línea de pase con Isak Jansson y terminó permitiendo la corrección de Sedlar, que le robó el balón en la frontal. Pese al error, el delantero hizo su trabajo aguantando balones y dando salida a su equipo hasta que se marchó exhausto al banquillo sustituido por Sadiku. Las dos últimas ocasiones del partido corrieron a cargo de los babazorros. Tras un rechace de la defensa albinegra, Alkain disparó a puerta con una volea muy potente en dirección a portería, pero Alcalá la sacó poniendo el pecho prácticamente debajo de la portería. Cerca del noventa, Salva Sevilla dispuso de una falta muy cercana, pero la envió fuera rozando la escuadra más alejada para desperdiciar el último acercamiento del partido. Un descuento de cinco minutos sin demasiado fútbol puso el punto y final a un choque de buenas dinámicas que acaba en empate, más valioso para el Cartagena, que consigue su tercera jornada consecutiva sin perder y sale reforzado tras frenar al equipo más goleador. Carrión: «Ellos han tenido dominio territorial y nos ha costado salir» Luis Carrión, entrenador del FC Cartagena, atendió a los medios de comunicación tras el partido para analizar los noventa minutos de su equipo. Lo hizo separando ambas mitades y encontrando diferencias. «La primera parte ha sido igualada. Ellos han tenido más dominio territorial porque nos ha costado mucho salir por su buena presión», comentó. «En la segunda parte hemos tenido más espacio para jugar y hemos defendido bien sus jugadas por fuera», añadió. El cómputo global del partido es positivo para el Cartagena y así lo reflejó el técnico catalán. «Hemos sacado un buen punto, es una pena no haber aprovechado alguna de las que hemos tenido, pero ellos también las han tenido para ganar», zanjó. Comentó el preparador la lesión de Kiko Olivas. «Ha notado un pinchazo en el cuádriceps y, en principio, lo normal es que sea una rotura. Esperemos que no sea mucho y que esté pronto», apuntó. También tuvo un momento Luis para alabar a su portero, que estuvo brillante en varias acciones. «Cuando han metido centros, Aarón ha estado muy bien en esas situaciones. Estoy contento por esa parte», expresó. Por último, Carrión manifestó su alegría por volver a Mendizorroza, donde jugó una temporada en su etapa como futbolista. «Me ha hecho mucha ilusión ver el campo y verlo con este ambientazo. La ciudad es una ciudad increíble, me he dado un paseo esta mañana y ojalá a los dos equipos nos vaya muy bien porque me alegraría mucho», concluyó en su aparición pospartido el entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Miguel Carrión.