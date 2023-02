Mario Simón no quiere caer en la trampa de la relajación que puede causar jugar contra el Calahorra este sábado (17.00, InSports), actualmente colista del Grupo II de Primera RFEF. Los murcianistas, tras vencer a la UD Logroñés a domicilio, tratarán de sumar su tercera victoria consecutiva -y la segunda fuera de casa- en un partido que no es de fiar, al menos para Mario Simón, que ha admitido que están en un gran momento, pero expresó que "es uno de los partidos más difíciles que nos quedan".

“No hay partidos fáciles en esta categoría. Sabemos lo que se juega el Calahorra, la dificultad que tiene cada campo y cada rival. Además, si miras los datos, al Calahorra solamente le han ganado cuatro equipos en su campo. Estamos entrando en el tramo final y todo el mundo quiere conseguir sus objetivos, esperamos un partido de dificultad máxima”, explicó Mario Simón en la previa del encuentro.

El técnico madrileño también reconoció el buen trabajo que ha hecho el Calahorra en el mercado invernal, lo que le hace un rival más complicado. “Somos conscientes de lo que es esta categoría. El futbolista ahora mismo no necesita motivación, es consciente de que va a un campo difícil ante un equipo que ha hecho buenas incorporaciones en Navidad. No van a bajar los brazos, van a luchar todos los partidos hasta el último minuto”, afirmó. “Va a ser uno de los partidos más difíciles que quedan de la temporada”, añadía.

El Real Murcia, tras el irregular comienzo de año, parece haber superado ese bache y ha vuelto a recuperar el nivel que mostró antes del parón. “Estamos en un momento estable, solamente hablando de fútbol. Hemos mantenido la unión del vestuario, la gente que se ha incorporado se ha adaptado muy bien y que el ambiente sea excepcional”, expresó.

Dani Romera irá convocado

Uno de los grandes fichajes invernales para el Real Murcia, Dani Romera, podría disputar sus primeros minutos con la elástica grana al haberse recuperado de sus molestias. “Dani ha hecho muchas cosas a nivel de grupo, prácticamente todo. Está para ir convocado. Se quedarán fuera Sergio Aguza, que sigue con molestias, y Andrés Carrasco, que sigue con su fascitis”.

Al ser planteado por un cambio de sistema con dos puntas, Mario Simón no lo ve claro de momento. “Es complicado lo del cambio de sistema. Cuando algo te da buen resultado, es difícil cambiarlo. Pero que podamos jugar con esa situación supongo que se va a dar, no sé si durante el partido o en las próximas semanas. De todas formas, ya es algo que hemos hecho en algunos momentos de la temporada”, afirmó, a la vez que repitió una semana más que el tema institucional no le está restando energías a los futbolistas. "A nivel de vestuario la gente está tranquila. El club está estable y cumple con sus compromisos, eso hace que solo pensemos en fútbol”, finalizó.