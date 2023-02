Segundo triunfo consecutivo del FC Cartagena, que vence al Real Oviedo en un partido casi perfecto (2-1). Los de Luis Carrión salieron al césped con la intención de llevarse los tres puntos y su actitud desde el inicio así lo demostró. A los nueve minutos se puso por delante en conjunto albinegro con un golazo de Iván Martos desde fuera del área y, tras una primera mitad de control absoluto, Musto puso el segundo de cabeza antes del descanso. En una segunda mitad más pausada, el Cartagena controló el juego, pero la insistencia rival acabó teniendo premio con el tanto de Leo Sequeira a diez minutos para el final. Con calma y buen trato de balón defendió su renta el cuadro cartagenero y logró la segunda victoria consecutiva de su recuperación.

Desde el primer minuto se hizo dueño el Cartagena del partido y comenzó volcando su ataque por la banda derecha con Jairo y Calero. Se mostró intimidante el cuadro albinegro y antes de cumplirse el quinto minuto avisó con el primer disparo del encuentro, a cargo de Damián Musto, pero muy desviado desde la frontal. En el segundo intento no tuvo contemplaciones Iván Martos para poner el 1 a 0. Jairo condujo con peligro desde la derecha hacia dentro, se apoyó en pared con Borja Valle, pero no quedó en buena posición el pase del leonés para el golpeo y tuvo que ceder atrás el extremo para conservar la posesión. Lo que no esperaba Jairo ni ningún otro presente en el Cartagonova fue el disparo que se sacó Martos. El lateral, que seguía la jugada, le pegó conforme venía para ponerla en la misma escuadra con un potente disparo de empeine que hizo imposible la estirada de Braat.

Tras el gol siguió amenazando el Cartagena por los extremos y el centro del campo demostró una superioridad aplastante controlando la posesión y manejando el ritmo de juego. Añadió un aspecto más a su gran actuación el conjunto cartagenero y es que, cuando se estiró el Oviedo en busca del empate, aprovechó a la contra para hacer aún más daño. En una de ellas, De Blasis puso a correr a Valle con una lejana volea que le ofreció ventaja sobre los centrales, sin embargo, tras recorrer la mitad del campo, se le bajó la persiana al de Ponferrada en el área y golpeó demasiado cruzado con toda la portería para él.

Al dominio total del Cartagena se sumó la actividad de Ureña por la izquierda, que tuvo varias opciones para encarar a su par gracias a las constantes recuperaciones del equipo. Con todo, pudo poner el empate el conjunto carbayón en el único error albinegro: perdió la pelota con las líneas adelantadas el Cartagena y Luismi envió un balón largo a Raúl Moro, que condujo sin oposición hasta plantarse delante de Aarón Escandell y disparar por encima del larguero.

Perdonaron los visitantes y lo pagaron solo diez minutos después encajando el segundo tanto. En una característica jugada albinegra, Pablo De Blasis aprovechó una falta lejana para ponerla al corazón del área, donde Luismi la peinó en su intento por defender con la mala suerte de que cayó en la cabeza de Musto. El argentino, que se la encontró en carrera, le imprimió fuerza en un acto reflejo para coger a contrapié al guardameta contrario y hacer el 2 a 0 antes del descanso.

Una jugada hilada por Moro que terminó con un disparo tapado por Aarón en su palo precedió al pitído del colegiado para el final de la primera mitad y en la reanudación la primera también fue para los asturianos. Viti condujo una contra, abrió a Manu Vallejo y el disparo del delantero se perdió muy cerca del palo a los treinta segundos de comenzar la segunda mitad.

A partir de entonces, el partido fue casi un monólogo del Cartagena, que amenazó con Jairo y Ureña de nuevo por los costados y con un Borja Valle muy inspirado. El delantero remató todo lo que le llegó, combinó a la perfección y sacó todo su repertorio de regates para mantener el dominio de los suyos. Después de la hora de juego el ritmo cayó y los entrenadores tiraron de banquillo para lograr su objetivo. En el Cartagena entraron Jansson, Alcalá, Franchu y Ortuño y Cervera dio otro aire a su equipo con Montoro, Sequeira, Camarasa y Borja.

Parecía tranquilo el cuadro local cuando recortó distancias el Oviedo en el tramo final por mediación de Sequeira: Bretones centró desde la línea de cal para que el delantero ganase el salto a Alcalá y Olivas y pusiera el 2 a 1 de cabeza. Los nervios se apoderaron de la grada, pero no de los futbolistas, que contemporizaron las acciones para mantener la ventaja y terminar ganando tres puntos de oro.

La victoria pone octavo al Cartagena con 40 puntos y le aleja a 6 de los ovetenses, rival directo en la zona media. El play off se acerca a cinco unidades, aunque todos los rivales de los cartageneros deben jugar su partido de la presente jornada.