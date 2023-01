Con el mercado de invierno llegando a su fin, concluirá este martes por la noche, el Real Murcia trabaja para cerrar varios fichajes y varias salidas. De momento, los granas ya han dado una baja. Santi Jara ha dejado este lunes de ser jugador de la plantilla murcianista. Según informaba el club murciano, se ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del albaceteño, que libera así una ficha sénior.

Santi Jara, que comenzó su segunda etapa en el Real Murcia en enero de 2022 después de rescindir su contrato con el UCAM Murcia, se marcha justo un año después. De ser el fichaje más destacado del mercado invernal de la pasada campaña, a ser el elegido para abandonar el equipo al apenas contar con minutos. Y es que en este curso en Primera RFEF no ha tenido la confianza de Mario Simón.

En verano ya se debatió sobre su salida, sin embargo, el futbolista hizo cambiar de opinión al cuerpo técnico aprovechando las oportunidades que tuvo en pretemporada. Una vez comenzada la liga, el albaceteño tuvo que acostumbrarse al frío del banquillo. Solo ha jugado 395 minutos divididos en 11 partidos, marcando un gol y dando una asistencia.

El futbolista de 31 años, que tiene una oferta sobre la mesa del Numancia, no disputó sus primeros minutos del curso hasta la jornada 5. Jugó 17 minutos contra el Barcelona B. Una semana después sería titular frente a la SD Logroñés, pero su aparición fue un espejismo, porque Mario Simón le condenaría a otros cuatro partidos sin salir del banquillo.

Volvería a ser titular el 11 de diciembre ante el Sabadell, en un encuentro en el que fue el gran protagonista, marcando un gol y dando una asistencia. Se mantuvo en el once contra el Baleares y el Amorebieta, pero otra vez lo enviaron a la cola. Este domingo no viajaba con sus compañeros a Las Gaunas. Desde hace unos días sabía que el club no contaba con él. Este lunes ha puesto fin a su segunda etapa en el Real Murcia.

Con la salida de Santi Jara, el Real Murcia libera una ficha sénior, por lo que podría inscribir a su primer fichaje, en este caso Alberto Toril. Ahora falta que se confirme la cesión de Mario Sánchez al UCAM Murcia. Aunque la operación parece completamente cerrada desde hace unos días, todavía no hay nota oficial por parte de los clubes.

Lo mismo ocurre con el extremo Alfon González. Va a llegar al Real Murcia cedido por el Celta de Vigo, pero de momento tampoco es oficial.

Toril y Alfon ocuparían los sitios dejados por Mario Sánchez y Santi Jara, por lo que a partir de ahora, cualquier fichaje que realice el Real Murcia tendría que estar unido a una nueva baja.