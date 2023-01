Cuando comenzó este mercado de invierno, el deseo principal del Real Murcia era encontrar gol. Aunque los granas no han desentonado en la primera vuelta del campeonato, en la que con 27 tantos solo están por detrás de la Real Sociedad B (30), las malas estadísticas de Miku, la poca participación de Andrés Carrasco y la irregularidad de la segunda línea hacían necesario agitar el árbol en ataque para elevar el nivel de un Real Murcia donde solo Pedro León (8) destaca en ese apartado.

Para mejorar en el área, el Real Murcia ya ha anunciado la contratación del delantero Alberto Toril, quien vuelve a Nueva Condomina tras una campaña y media en Polonia.

Pero en las próximas horas llegará un segundo refuerzo que también viene a elevar las posibilidades de gol en el cuadro grana, y es que, aunque su posición natural es el extremo izquierdo, también puede jugar perfectamente de ‘9’ y de mediapunta. Como ya anunció el pasado viernes La Opinión, el Real Murcia tenía a tiro a Alfon González, tan a tiro que solo falta que llegue la documentación para que se anuncie su cesión por parte del Celta de Vigo.

Con Alfon, el Real Murcia de Mario Simón intenta dar un paso más hacia el área rival, algo que se ha convertido en uno de los principales problemas en la primera vuelta del campeonato. Y es que el jugador albaceteño, que viene de vivir unos meses prácticamente inédito en Segunda División con el Racing de Santander, ya ha destacado a sus 23 años en Primera RFEF.

Lo hizo en la campaña 2021-2022 con el filial del Celta de Vigo, club que pagó ese verano 250.000 euros al Albacete para conseguir quedarse con los derechos del futbolista manchego. Con los celestes jugó hasta 2.138 minutos en el Grupo I, anotando hasta ocho goles y dando dos asistencias. Una campaña antes, cedido en la entidad viguesa, marcó 4 tantos y dio 3 asistencia en los 15 encuentros que disputó en Segunda B.

Su buen año le llevó a estar en la agenda de varios equipos de Segunda División, siendo el Racing de Guillermo Fernández Romo el que le convencería, aunque en el Sardinero no ha tenido todas las oportunidades deseadas, de ahí que este mes de enero no dudase en atender la llamada del Real Murcia. Ayer mismo, el futbolista de Albacete ya no se entrenaba con los cántabros a la espera de que el Celta de Vigo cerrase la cesión al cuadro grana.

El pasado verano, durante su presentación con el Racing, Alfon hablaba de su polivalencia, diciendo que se adapta «a cualquiera de las tres posiciones de tres cuartos de campo» y poniéndose a disposición del entrenador: «Jugaré donde piense que mejor voy a rendir, me gusta llegar al área contraria, intentar hacer goles y aportar mi trabajo y espero hacer un buen año».

El Real Murcia consigue así la cesión de uno de los futbolistas de proyección de la cantera del Celta de Vigo, jugador que aterrizará en la plantilla grana a préstamo como también están Arnau Solá, Javi Rueda, Arnau Ortiz y Zeidane.

Overbooking en la banda

Alfon tendrá que demostrar pronto su calidad para ganarse el puesto en una zona con muchas piezas y en la que en toda la primera vuelta se ha logrado regularidad. No solo tendrá que competir con Loren Burón, Zeidane y Arnau Ortiz, es que ahora también volverá a esa zona un Dani Vega que en estos primeros meses ligueros ha jugado la mayoría de ocasiones de ‘falso 9’.

Alberto Toril y Alfon no serán los únicos fichajes del Real Murcia en este mercado invernal, o por lo menos en la libreta grana está la intención de firmar como mínimo a un futbolista más. Ese tercer jugador llegaría para reforzar el centro del campo.

El que más gusta en Nueva Condomina, como ya publicó este diario el pasado sábado, es el pivote nigeriano Uche Agbo, ex del Granada y del Deportivo de La Coruña, entre otros, y que ahora milita en el Slovan Bratislava de Eslovaquia. Aunque el futbolista de 27 años vería con buenos ojos volver al fútbol español, los responsables granas tienen la tarea de convencer a su actual club, que de momento parece que no cede.

La contratación del pivote, sea Agbo o sea otro jugador del mismo corte, completaría la lista de deseos del Real Murcia, pero en Nueva Condomina siguen con la duda de si intentar firmar o no a un lateral derecho sub-23 que complemente a un Javi Rueda que se quedará sin competencia ante la salida de Mario Sánchez.

Aunque Alberto López ya ha demostrado que puede desenvolverse perfectamente en esa posición, los responsables murcianistas están atentos al mercado por si aparece alguna opción interesante.