El último fichaje del FC Cartagena, Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues 'Pêpê', ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del Cartagonova acompañado por el presidente del club, Paco Belmonte. El futbolista cedido por Olympiacos ha resaltado sus ganas de ayudar al equipo y ha "agradecido la paciencia" de la directiva tras "una negociación muy larga". El centrocampista cree que Cartagena puede ser el equipo perfecto para desarrollar su fútbol y ha afirmado que se encuentra en perfectas condiciones para competir.

Pêpê ha pronunciado sus primeras palabras como albinegro y ha destacado el juego del equipo como uno de sus principales motivos para firmar por el club cartagenero. "He visto muchos partidos del equipo y estoy aquí también por eso. Es un equipo con mucha calidad en el que puedo encajar bien por su estilo de juego", ha asegurado. Además, ha añadido que viene a "aportar trabajo por encima de todo" y que sus características se pueden acoplar a la perfección a la idea de juego de Luis Carrión.

El centrocampista ha demostrado su conocimiento del Cartagena analizando su fútbol al detalle. "Me gusta la manera en la que juega el equipo, le gusta tener la pelota y no tiene miedo de salir desde atrás y superar la presión con calidad con intención de llegar al área contraria con el balón controlado", ha manifestado.

El portugués también ha desvelado que la liga española era uno de sus objetivos y que no ve su fichaje por el Cartagena como un paso atrás a pesar de haber jugado en la primera división de su país. "Jugar en España era mi objetivo por las características del fútbol español. El Cartagena me ha ayudado a conseguirlo y pienso que puede ser un paso importante en mi carrera. No lo veo como un paso atrás, sino como un paso más para conseguir nuevos objetivos", ha comentado.

Por último, el jugador ha confirmado que se encuentra "completamente preparado" para cuando le requiera el entrenador y ha desvelado en qué posición se encuentra más cómodo. "Dependo un poco de lo que haga el equipo. Me gusta tener la pelota y generar juego con el pase. Puedo jugar de 6, de 8 o incluso con más llegada. Dentro del medio del campo puedo jugar en muchas posiciones. Me siento más cómodo jugando de 8 con libertad, pero estoy aquí para ayudar", ha concluido Pêpê.