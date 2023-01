El Real Murcia se juega mucho esta tarde en Nueva Condomina. Aunque solo hay tres puntos en juego, todo lo que no sea ganar provocaría que el ruido vuelva a instalarse alrededor de un equipo que hasta hace solo una semana soñaba con alcanzar el liderato. Pero esta tarde, frente al Bilbao Athletic, todo será diferente si no se suman los tres puntos. Y es que en ese caso, los de Mario Simón, además de encadenar tres encuentros sin ganar, pondrían en riesgo su plaza de play off, algo que haría resurgir los nervios siempre a flor de piel en un club como el grana.

De ahí que lograr el triunfo sea una obligación para un Real Murcia que en este 2023 empató en casa frente al Amorebieta (0-0) y perdió en la visita al Pepico Amat de Elda (1-0), permitiendo que el Eldense se afianzase en el liderato, ampliando su renta con los murcianistas a cinco puntos. Por ello, una victoria contra el Bilbao Athletic significaría que el Real Murcia vuelve a agarrarse a la escalada en su lucha por llegar al primer puesto. Una derrota, por contra, pondría en riesgo el puesto de play off. No solo eso. De no ganar, los de Mario Simón vivirían un sofocón, y se que el filial rojiblanco no sabe lo que es celebrar un triunfo desde el 9 de octubre, cuando ganó al Intercity por 1-0. Desde aquel lejano mes de octubre, el Bilbao Athletic solo ha logrado sumar cuatro puntos en doce partidos disputados, siendo una de las derrotas encajadas la que recibió en Lezama por un Real Murcia que se impuso por un contundente 0-3. Intentarán repetir los de Mario Simón ese marcador, lo que les ayudaría a despejar también las dudas que han vuelto a surgir en el ataque. Y es que en este 2023 el Real Murcia no sabe lo que es celebrar un gol. A la espera de que llegue algún refuerzo en el mercado invernal, el técnico murcianista deberá seguir tirando de lo que tiene, aunque, como explicó en rueda de prensa, tienen total «confianza» en su plantilla. Con Joao en la portería y una defensa que se ha afinazado -Javi Rueda, Alberto González, Piña y Solá-, tampoco se esperan novedades en un centro del campo liderado por Julio Gracia y con Galindo y Ganet por delante. No está en su mejor momento Pedro León, pero no se espera que el muleño salga, por lo que de nuevo los cambios podrían llegar en la banda izquierda y en la delantera. Habrá que ver si Mario Simón mantiene su apuesta por el ‘falso 9’ pese a que no está dando el resultado esperado o si mueve a Dani Vega a la banda y da una nueva oportunidad a un Miku que en las últimas cinco jornadas solo ha disputado 81 minutos, aunque tampoco es que el venezolano se haya merecido mucho más dada su floja aportación.