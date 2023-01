Los partidos de los que más se habla durante la semana son generalmente los que menos dan que hablar durante los 90 minutos. Y algo parecido ha ocurrido este sábado en el Pepico Amat. Porque el duelo que enfrentaba al Eldense y al Real Murcia dejó a los locales como ganadores y a los visitantes como perdedores, pero poco se vio sobre el terreno de juego. Solo un tanto de Juanto Ortuño en el minuto 59, después de una gran combinación de los de Elda, fue suficiente para desnivelar la balanza a favor de los de Fernando Estévez y permitirles cerrar esta primera vuelta como campeón de invierno.

Porque el Real Murcia, muy peleón, muy bien posicionado defensivamente, decepcionó en ataque. Porque el Real Murcia, que llegaba a este partido con la posibilidad de hacerse con el liderato de sumar los tres puntos, desperdició de nuevo una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. Sin apenas inquietar al meta Guille Vallejo, los murcianistas pasaron completamente desapercibidos ante un Eldense que no dudó en hacer una y otra falta para evitar los avances de los de Mario Simón.

Loren Burón, única novedad en el once

Apostaba el técnico murcianista por su once base. La única novedad era la presencia de Loren Burón en sustitución de Santi Jara. El de Puente Genil volvía a tener la oportunidad de demostrar que no solo sirve de revulsivo, sin embargo, una vez más, apenas apareció en la primera parte. Tampoco aporta demasiado Dani Vega como ‘falso 9’ y Pedro León está cada vez más desconectado de sus compañeros. Así, quitando algún chispazo y los siempre presentes disparos lejanos de Ganet, el Real Murcia dejó pasar la primera parte sin poner en aprietos al líder. Ni el disfrutar de hasta cuatro córner en 25 minutos sirvió para agitar un poco a la defensa local.

En el otro área, en la defendida por Joao Costa, Íñigo Piña y Alberto González también se bastaban para contener a un equipo con jugadores llamativos como Soberón y Juanto Ortuño. Solo el exmurcianista Álex Martínez incomodaba con sus subidas por la banda, pero el Eldense también se conformó con una sola ocasión. Un cabezazo de Soberón que Joao detuvo haciéndolo más difícil de lo que realmente parecía.

No fue brillante la primera parte. Mientras el Real Murcia intentaba tener más el balón, el Eldense acababa con cualquier plan de los granas realizando constantes faltas y madurando el partido, con el objetivo de dar un paso al frente en el segundo periodo. Y el objetivo de los locales quedó claro cuando al borde del descanso comenzaron a apretar hasta obligar a los de Simón a achicar balones.

Juanto Ortuño condena a los granas

Y esas sensaciones de poderío del Eldense se confirmaron en el minuto 54. En una jugada lanzada de nuevo por Álex Martínez, todo salió perfecto para los locales. El taconazo de Clemente dejaba solo a Soberón para que sirviera a un Juanto Ortuño que no falló ante Joao, haciendo que se desinflara un Pepico Amat con mayoría de seguidores murcianistas en la grada.

Una vez más el Real Murcia pagaba su poca creatividad en ataque, una vez más se veía que al Real Murcia le falta mucho para poder competir por estar en lo más alto de la tabla. Y es que la solidez defensiva no es suficiente para un equipo que quitando dos ratos apenas ha sido brillante en la zona creativa del terreno de juego. No es capaz Ganet de desempeñar esas tareas y tampoco ayuda el bajón dado por un Pedro León que no es importante en el juego. De hecho, hasta Loren Burón se desinfla cuando le toca jugar de inicio.

Intentó reactivar Mario Simón a los suyos. Sacó al campo a Miku y a Arnau Ortiz, pero el Eldense, con los deberes ya hechos, siguió acumulando faltas de las llamadas inteligente impidiendo cualquier paso al frente de los visitantes. Era incapaz el Real Murcia de atenazar a la defensa azulgrana y de llegar a la meta de Guille Vallejo, que vivió una segunda parte plácida.

Solo quedaba confiar en que apareciera la inspiración como hace una temporada, cuando el Real Murcia fue capaz de remontar en el tiempo de descuento, dejando con cara de tontos a los futbolistas del Eldense. Pero conforme llegaba el final, pocos creían ya en un equipo al que de nuevo le entró vértigo en el momento decisivo.

Tiró Mario Simón de libreta para sacar algo positivo de este último encuentro de la primera vuelta. Sin Andrés Carrasco, que finalmente se quedó fuera de la convocatoria por lesión, el técnico grana dio la alternativa al canterano Ángel García. Además, también introducía a Iván Casado, retirando a los dos laterales y apostando esos últimos minutos por un esquema con tres centrales, dando mayor presencia tanto a Loren Burón como a Arnau Ortiz.

Pero ni con esas. El Eldense, que ya acumulaba 27 faltas llegados al minuto 90, aguantaba sin problemas pese a que el Real Murcia era en ese momento el dueño del balón. Quedaban los cinco de reanudación, pero el marcador ya no se movió y el Real Murcia se quedó sin dar una alegría a los más de mil aficionados granas que se habían desplazado a Alicante para presenciar este partido.