Rati Andronikashvili, joven jugador internacional georgiano que el UCAM Murcia Club Baloncesto ha fichado para cubrir la baja por lesión de Jordan Davis, ha dicho en su presentación que viene a darle "mucha energía" al equipo entrenado por Sito Alonso y ha enviado un mensaje a los rivales. "Que no piensen que me van a superar por tener 21 años", ha declarado.

Este base y escolta de 1,93 metros de estatura que el pasado verano disputó el Campeonato de Europa con la selección de su país no ocupa plaza de extranjero al ser jugador de formación porque estuvo en la cantera del Baskonia. En su presentación, que ha coincidido con el anuncio del acuerdo del patrocinio de Coca Cola Europacific Partners, el director general del UCAM CB, Alejandro Gómez, ha destacado el fichaje realizado. "Tenemos muy buenas sensaciones con un jugador bravo, con ambición y hambre y que nos dará energía cuando nos encontramos con problemas de lesiones y Rati aportará desde ya", ha dicho.

El jugador llega con las ideas claras. "Lo que puedo dar es mucha energía y hacer lo que me pida el entrenador estando al 100%. Soy muy físico y puedo apretar al contrario que tiene el balón y correr. Que los rivales no piensen que me van a superar por tener 21 años", ha apuntado en castellano, idioma que maneja bien.

Andronikashvili ha recordado su pasado en España. "Estar en Vitoria y poder debutar en el baloncesto español era un sueño de toda mi vida y estoy muy agradecido al Baskonia por el tiempo que estuve allí. Mi sueño ahora es permanecer en la Liga Endesa y no diré que vengo a triunfar pero sí a ayudar al equipo", ha comentado.

En Murcia coincidirá con Thad McFadden, escolta estadounidense con pasaporte de Georgia y al que ya tiene como compañero en la selección de ese país.

"Thad estaba feliz cuando supo que vendría. Es un gran amigo con el que comparto habitación en la selección y es un placer que estemos también juntos en el club", ha señalado un chico de los que suman y que igualmente ha señalado una característica de su carácter.

"Soy bromista en el vestuario, aunque no creo que esa sea la razón por la que me han fichado", ha manifestado este exterior que también pasó una temporada en la Liga EBA con el filial del San Pablo Burgos y que proviene de Estados Unidos, concretamente de la Universidad de Creighton, con la que ha disputado la Liga NCAA.