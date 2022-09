Carlos Alcaraz Garfia tenía marcado en rojo en su calendario el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Después de la experiencia vivida hace un año, cuando sorprendió plantándose en los cuartos de final, las expectativas en Nueva York eran altas desde el inicio. De momento, hasta la cuarta ronda ha llegado liquiando sus tres partidos en tres sets. Primero superó al argentino Sebastian Baez en una dura prueba; después dio cuenta de Federico Coria; y por último ganó a la nueva esperanza estadounidense, Jenson Brooksby.

Ahora se verá las caras con Marin Cilic, veterano croata de 33 años de edad y número 17 del ranking mundial al que superó hace menos de un mes en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati por 7-6 y 6-1. En el primer duelo entre ambos, en Estoril en 2021, salió triunfador el croata, de 1,98 metros de estatura, en tres sets, pero en las dos siguientes ocasiones ha sido Alcaraz el ganador. También se cruzaron en el Masters 1.000 de Miami que terminó ganando el murciano. Fue en dieciseisavos de final y venció el pupilo de Juan Carlos Ferrero por un doble 6-4.

“En estos tres partidos he jugado a un gran nivel pero poco a poco me he ido sintiendo mejor, a mejor nivel”, explicó rueda de prensa el jugador de El Palmar, quien añadió que “yo diría que los mejores del mundo siempre incrementan su juego en la segunda semana de los Grand Slam. Es donde despliegan su buen juego y aprovechan las primeras rondas para seguir mejorando y demás. Creo que es algo que estoy haciendo. En los entrenamientos y en los partidos me estoy sintiendo muy cómodo y espero seguir así”, puntualizó.

Cuándo y dónde verlo

La organización del US Open ha decidido llevar al duelo entre Alcaraz y Cilic al turno de la tarde, por lo que en España no comenzará hasta al menos las 2.15 horas de la madrugada del lunes al martes. Como siempre, se podrá ver en Eurosport, que es el canal que tiene los derechos del US Open en España.