Carlos Alcaraz Garfia tenía marcado en rojo en su calendario el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Después de la experiencia vivida hace un año, cuando sorprendió plantándose en los cuartos de final, las expectativas en Nueva York eran altas desde el inicio. De momento, hasta la cuarta ronda ha llegado ganando sus tres partidos en tres sets. Primero superó al argentino Sebastian Baez en una dura prueba; después dio cuenta de Federico Coria; y por último ganó a la nueva esperanza estadounidense, Jenson Brooksby.

La próxima madrugada, no antes de las 2:15 horas, se verá las caras con Marin Cilic, veterano croata de 33 años de edad y número 17 del ranking mundial al que superó hace menos de un mes en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati por 7-6 y 6-1. En el primer duelo entre ambos, en Estoril en 2021, salió triunfador el croata, de 1,98 metros de estatura, en tres sets, pero en las dos siguientes ocasiones ha sido Alcaraz el ganador. También se cruzaron en el Masters 1.000 de Miami que terminó anotándose el murciano. Fue en dieciseisavos de final y venció el pupilo de Juan Carlos Ferrero por un doble 6-4.

"Alcaraz es el jugador más creativo del circuito", dijo Cilic, semifinalista en Roland Garros este mismo año -cayó eliminado ante el noruego Casper Ruud, el rival de Rafa Nadal en la final-, sobre el oponente que tendrá enfrente en Nueva York. "Diría que su forma de moverse por la pista le hace un jugador fantástico. Ahí lo puedo comparar con Rafa Nadal, otro tenista de una creatividad fantástica, que siempre se adapta a cada situación. Alcaraz es increíble cuando mete un pie dentro de la pista, tiene muchísimas opciones con su derecha, pero también puede jugar a lo grande, cruzado o hacerte una dejada. Tiene esa creatividad increíble, aunque también mejoró mucho su estabilidad mental, su forma de jugar los puntos importantes y la confianza que tiene en su juego", comentó Cilic, quien en 2019 llegó a ser el número 3 del mundo.

Esa confianza a la que se refería el croata quedó especialmente patente en el partido de tercera ronda del murciano: "En estos tres partidos he jugado a un gran nivel pero poco a poco me he ido sintiendo mejor, a mejor nivel", explicó rueda de prensa el jugador de El Palmar, quien añadió que "yo diría que los mejores del mundo siempre incrementan su juego en la segunda semana de los Grand Slam. Es donde despliegan su buen juego y aprovechan las primeras rondas para seguir mejorando y demás. Creo que es algo que estoy haciendo. En los entrenamientos y en los partidos me estoy sintiendo muy cómodo y espero seguir así", puntualizó.

"La verdad es que tengo bastante confianza ahora mismo en mi juego, en mi físico, en cómo me estoy sintiendo en pista", añadió un jugador que se ha convertido en el jugador más joven desde Pete Sampras en alcanzar los octavos de final en el US Open en dos ediciones consecutivas. Y además, sumó la victoria número 47 en 2022, lo que le sitúa como el tenista con más partidos ganados por delante del griego Stefanos Tsitsipas, ya eliminado en Nueva York. "El año no ha terminado y todavía hay jugadores que me pueden pasar", apuntó Alcaraz, quien, no obstante, sí valoró que ese número de victorias refleja que ha desplegado un buen tenis durante "casi un año entero".

Respecto a la posibilidad de alzarse con el título, algo que Sampras hizo precisamente la segunda vez que llegó a octavos en el US Open, Alcaraz respondió con una sonrisa que "ojalá" ganara pero aclaró que lo ve aún como una meta muy lejana. "Lo veo muy muy lejos todavía. Tener el trofeo en mis manos por supuesto sería un sueño para mí, pero por ahora lo veo muy lejos todavía", indicó.

Por la misma parte del cuadro del murciano, en octavos de final se vivirá un duelo entre el italiano Jannik Sinner y el bielorruso Ilya Ivashka de donde saldrá el rival del ganador entre Alcaraz y Cilic.