El Real Murcia no pudo superar al FC Andorra en su debut veraniego. Los murcianistas se enfrentaban al Andorra, rival recién ascendido a Segunda División, en un encuentro que pintaba complicado por la diferencia de categoría entre ambos. Pero esa diferencia poco se notó en el césped, pues el partido tuvo momentos de dominio alterno para los dos conjuntos. Es cierto que el Andorra intentaba intimidar al Murcia a través de la posesión, pero la sensación de peligro que generaba el Murcia cada vez que pisaba tres cuartos de campo no la tenían los andorranos. Aún así, con todos los detalles de los extremos, tanto de Pedro León, Arnau, Loren y Zeidane, los murcianistas no pudieron pasar del empate aunque acabaron con buenas sensaciones.

Había muchas ganas de que llegara el primer partido de pretemporada del Real Murcia. Y más, después de la ilusión que despertó el ascenso a Primera RFEFen el pasado mes de mayo. Los nuevos fichajes, las nuevas camisetas y la nueva categoría han recargado la ilusión a la parroquia grana. Así lo hicieron notar los cientos de murcianistas que se desplazaron a Pinatar Arena para ver el debut del Real Murcia en esta pretemporada, que se enfrentaba al Andorra de Gerard Piqué. La gradas lateral, la ubicada en la sombra, estaba bastante poblada, más algunos valientes que desafiaron en el otro lateral los más de 30 grados que hacían en el campo principal del Pinatar Arena. Todos querían ver el debut del nuevo Real Murcia. Mario Simón tenía una difícil papeleta: contentar a los espectadores con su once inicial y dosificar la fatiga y los esfuerzos para evitar lesiones. En su primer once, sacó un equipo muy reconocible que, podría parecerse bastante a uno de liga. El madrileño, se decantó por:Miguel Serna bajo palos; Pedreño y Alberto López en los laterales; Casado, que volvió tras su grave lesión, acompañó a Alberto González en el eje de la zaga; en el centro del Campo, Javi López, del Imperial, Ale Galindo hicieron el doble pivote con Pablo Ganet en la mediapunta; en los extremos, Pedro León y Arnau Ortiz; en punta, Andrés Carrasco. El encuentro comenzó de manera positiva para el Real Murcia, que le luchó la posesión del esférico al Andorra, equipo recién ascendido a Segunda División tras completar una espléndida temporada en Primera RFEFel curso pasado. A pesar de no haber un dominador claro, el Andorra tuvo las dos primeras ocasiones del partido con dos disparos desde la frontal. Calidad en los extremos Pasados los primeros diez minutos, el Andorra fue más dominador aunque el Real Murcia se mantenía bien en su estructura. Apenas sufría y se encargaba de llegar por los dos extremos, con las subidas de Alberto López, los movimientos de Arnau, que tuvo varios detalles de calidad, y los centros de Pedro León, que aunque estuvo poco más de media hora sobre el césped, demostró que sigue manteniendo el guante en sus dos pies. El ritmo del Real Murcia lo marcaba Pablo Ganet. Cada vez que entraba en contacto con el esférico, la jugada del Murcia tomaba más sentido. Aún así, no pudieron los granas crear una ocasión clara de peligro en los primeros 45 minutos y el encuentro se fue al descanso en empate a cero. Carrusel de cambios Mario Simón comenzó a gestionar las cargas incluso antes del descanso, dando entrada a Dani García, Fran García y Loren. Posteriormente también jugaron Jara, Armando, Gracia, Héctor, Piña, Jaime, Zeidane, Boris y Gallego. Todos los convocados dispusieron de minutos. El encuentro en la segunda mitad bajó de ritmo, con el Real Murcia replegado y con Loren Burón siendo el más activo. Zeidane, desde su salida, también mostró su habitual desequilibrio. Pero, a pesar de que el Murcia pisaba con asiduidad los tres cuartos de campo, no logró convertirlo en peligro claro y no pudo romper el empate a cero inicial. FICHA TÉCNICA REALMURCIA: Miguel Serna, Alberto López, Iván Casado, Alberto González, Manu Pedreño, Pablo Ganet, Ale Galindo, Arnau Ortiz, Javi López, Pedro León y Andrés Carrasco. También jugaron Dani García, Fran García, Loren, Jara, Armando, Gracia, Héctor, Piña, Jaime, Zeidane, Boris y Gallego. ANDORRA: Marc Vidal, Alti, Álex Pastor, Marc Aguado, Héctor Hevel, Marc Fernández, Sergio Molina, Manu Nieto, Martí Vila, Diego Alende, Pau Casadesús. También jugaron Bomba, Riera, Eudald, Riverola, Gil, Bover, Martín, Berto, Martínez, Ratti, Pastor y Luka. ÁRBITRO: Lax Franco. ESTADIO: Pinatar Arena, ante unos 500 espectadores.