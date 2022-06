Tras conocerse este martes la renovación de Mario Simón, el Real Murcia sigue avanzando detalles de lo que será el proyecto de la temporada 2022-2023 en Primera RFEF. En la plantilla que confeccione Mario Molina y que dirija el técnico madrileño no estará el centrocampista Ismael Athuman.

En un comunicado, el Real Murcia ha anunciado que el futbolista no continuará ligado al club. Athuman, que se incorporaba a la entidad grana a finales de agosto de 2021, tenía contrato hasta este mismo 30 de junio. Al contrario que sus compañeros, el canario no renovaba de forma automática por el ascenso a Primera RFEF. Faltaba esperar a ver si la dirección deportiva le ofrecía continuar, pero finalmente no ha sido así.

La irregularidad mostrada por Athuman a lo largo de la temporada ha sido clave. Pese a que el futbolista fue titular en los dos partidos del play off de ascenso, dejando una buena imagen, el keniata no ha acabado de convencer a Molina y a Simón, que durante la campaña han sufrido varios quebraderos de cabeza por la mala actitud y la baja intensidad del jugador en los entrenamientos. De hecho, tras su llegada, hubo que esperar varios meses para poder contar con él ya que se incorporó totalmente en fuera de forma.

Ahora, el Real Murcia ha anunciado que Athuman no continuará en la plantilla. "El Real Murcia C.F., S.A.D. informa que el jugador Ismael Athuman con continuará en la primera plantilla la próxima temporada 2022/2023", indican en la nota, donde añaden que "el futbolista canario finaliza su etapa como integrante del club grana tras una temporada en la que ha acumulado un total de 1.273 minutos repartidos en 20 partidos, en los que 15 de ellos fue titular y anotó 1 gol".

"Desde la entidad le queremos agradecer su trabajo y profesionalidad, deseándole la mayor de las suertes en su futuro", acaban.