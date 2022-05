El FC Cartagena sigue fiel a su idea y tira de sensatez para dar continuidad al proyecto del filial al igual que ha hecho en el primer equipo con la renovación de su entrenador. Esta vez le ha tocado el turno a Pepe Aguilar, técnico que ha llevado al FC Cartagena B a Segunda RFEF con un ascenso histórico. Lo que funciona no se toca y el club albinegro apuesta por dar confianza a las personas y los grupos de trabajo que han colocado a la entidad cartagenera en su mejor momento deportivo.

La siguiente temporada será la tercera de Pepe Aguilar al frente del filial. A pesar de su discreto primer año, el santanderino ha situado al segundo equipo albinegro en el play off de ascenso a Segunda RFEF. En el curso 2020-21, Aguilar y su equipo se quedaron a las puertas de la promoción con un empate ante el Mar Menor que permitió el ascenso de los marmenorenses por la diferencia en la clasificación general. No obstante, no cejó en su empeño Aguilar y ha logrado el objetivo este año eliminando a La Unión, Racing Murcia y Quintanar del Rey, siendo este último uno de los favoritos para ascender.

Además del importante logro, el fútbol desplegado por el equipo de Pepe Aguilar ha dado mucho que hablar a nivel regional y ha convertido a sus jugadores en opciones viables para el primer equipo, en Segunda División. Ahora, con un reto más difícil, Aguilar deberá continuar formando futbolistas para el club albinegro mientras mantiene un buen nivel en una liga complicada.