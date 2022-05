Agustín Ramos se hizo cargo hace un año del Real Murcia y el club ha logrado salir de la Segunda RFEF. El empresario se ha mostrado exultante en los vestuarios del Rico Pérez de Alicante: “Supone salir de un pozo amargo y el club necesita estar en una categoría como Primera RFEF, que es casi como profesional. Ahí tenemos los equipos que han bajado de Segunda A y tengo mucha ilusión de que en esta nueva categoría vamos a estar poco a poco donde nos corresponde y vamos a hacer un buen equipo para estar más arriba”, ha dicho.

El abaranero ha puesto en valor a los integrantes del consejo de administración que le han acompañado durante la última temporada: “Conmigo he tenido un equipo de personas que han luchado mucho por este club, que lo han hecho lo mejor que han podido y sabido, y con el apoyo mío, se ha podido conseguir este objetivo con el que estamos muy ilusionados”, ha señalado, para añadir sobre el futuro que “la próxima temporada entendemos que se tiene que quedar un bloque de este equipo, cosa que desgraciadamente el año pasado no teníamos. Vamos a quedarnos con los siete u ocho futbolistas mínimo que considera el técnico y el director deportivo que se deben de quedar, y eso sí, vamos a hacer unos refuerzos muy interesantes para que el año que viene el objetivo mínimo vuelva a ser el play off”.

El trabajo para diseñar la nueva temporada comienza ya esta semana: “No tenemos nada aún hecho. Dijimos que esta misma semana nos vamos a reunir. Primero vamos a decidir las personas que siguen, los futbolistas que continúan y cuando los técnicos lo estimen oportuno, por supuesto que habrá muchas novedades. Hemos hecho una comisión deportiva para intentar tener las mejores opciones en los fichajes. Ya sabemos que es un año nuevo, presupuesto diferente y vamos a intentar hacer un año bueno, que nos lo merecemos todos”. El presidente también se ha mostrado encantado con la afición: “Con esta afición, os digo que no dudaré en seguir adelante porque Murcia entera se lo merece”.

Y cuando ya se había acabado el turno de preguntas de los periodistas, el presidente ha anunciado que le ofrece la renovación al entrenador: “Anuncio ya la renovación de Mario Simón si él quiere continuar”, ha concluido.