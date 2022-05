El deseado ascenso del Real Murcia ya está aquí. El Real Murcia ya es equipo de Primera RFEF. Y lo es después de ganar en la final del play off a un Peña Deportiva (1-2) que vendió cara su derrota pero que no pudo hacer nada ante un equipo grana tocado por una varita mágica, una varita manejada por los doce mil murcianistas que se dieron cita en el Rico Pérez y por los miles que impulsaban desde Murcia a un equipo que, aunque solo vuelve a la tercera categoría, se quita muchos pesos de encima.

Porque el Real Murcia ganador en esta fase de ascenso deja atrás al Real Murcia conformista que prefería mirar abajo; porque el Real Murcia maldito en los play off, consigue salir a las primeras de cambio de la cloaca de la Segunda RFEF; y porque el Real Murcia al que siempre le pasaban cosas malas, por fin le ha acompañado la suerte. Se vio en la semifinal frente al Rayo Cantabria; ha vuelto a ocurrir este domingo ante la Peña Deportiva. Después de un rebote ponía Andrés Carrasco el 0-1, en los peores minutos aparecía Ganet para hacernos disfrutar con uno de esos zapatazos tan suyos que rompía la igualada lograda en el 52 por Chinchilla.

El gol de Ganet sacaba al Real Murcia de un aprieto. El gol de Ganet, que llegaba en el minuto 73, cuando más empujaba la Peña Deportiva, cuando menos caminos encontraba el Real Murcia, pasará a la historia del club grana. Pero ese tanto de Ganet también es el tanto del murcianismo, un murcianismo que hace solo una temporada lloraba una traumática caída a la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, algo impensable, algo que no ocurría desde los noventa, pero que este domingo se ha desquitado con un éxito que tiene que ser el comienzo de una nueva etapa, una etapa con proyectos ambiciosos, mirando arriba y lejos del conformismo que se convirtió en una losa demasiado pesada.

Jaleado por doce mil aficionados del Real Murcia comenzó el partido. Pero esta vez hubo que esperar para celebrar el primer gol. No lo puso la Peña Deportiva tan fácil como el Rayo Cantabria. Aunque fue un inicio igualado, los de José Manuel González se sentían cómodos manejando el balón. No apretaban a una defensa en la que repetían Athuman y Alberto González, pero sí demostraban que la victoria no iba a ser fácil.

Empezó el Real Murcia a impulsos. Santi Jara, Pablo Haro y Ganet miraban arriba intentando meter miedo a una defensa de cinco, que respondió bien. Pero Andrés Carrasco, ese futbolista que llegaba al play off en plena sequía goleadora, demostró que lo único que estaba haciendo era engañarnos a todos. Porque un gol suyo resolvió la eliminatoria frente al Rayo Cantabria y otro gol suyo abría la victoria de este domingo contra la Peña Deportiva.

Andrés Carrasco pone la primera piedra

Fue en el minuto 35. En una jugada de mucha fe, en la que Alberto López peinaba como podía un centro de Santi Jara, en la que Pablo Haro apareció cuando nadie lo esperaba y en la que Andrés Carrasco demostró que tiene un imán, cogiendo un balón rebotado, cruzándoselo a Iñaki y metiendo un gol que llevó la locura al fondo norte del Rico Pérez, un fondo norte que ya siempre tendrá color grana.

El Real Murcia que nos ha hecho más que sufrir esta campaña, volvía a ponerse por delante a las primeras de cambio. Pero ese Real Murcia volvió a dar un paso atrás que le costó caro en el inicio de la segunda parte. Impulsado por los cambios, el Peña Deportiva, con un Arnau que entraba para cambiar el guion de partido, se vino arriba. Encerró al Real Murcia y encontró premio en una jugada en la que Chinchilla aprovechaba la debilidad defensiva de Athuman y Mario Sánchez.

Un zapatazo para la historia

El golpe era duro, y parecía que el Real Murcia podría acusarlo. Volvía toda la presión al equipo grana. Otra vez muchos recordaban la maldición de los play off, otra vez muchos pensaban en que al Real Murcia solo le pueden pasar cosas malas. Pero la temporada 2021-2022 ha llegado para cambiar las cosas. La temporada 2021-2022 ha llegado para devolver al Real Murcia a una categoría de la que no debería haber salido. Y muchos comprobaron que todo iba a ser diferente cuando Ganet se sacó un zapatazo que cuando se estrelló en la madera en vez de irse para fuera como tantas otras veces, se fue para la red impulsado por los sueños de una afición murcianista que ya puede eliminar de su categoría favorita la Segunda RFEF, porque ya no será necesario volver a consultar partidos ni clasificación.

#MURCIA, YO TE QUIERO.

¡Ascenso a 1ª RFEF!, este es el principio de la #vuelta del ♕



De#Gracias a los miles de aficionados que luchan generación tras generación defendiendo este #Escudo pic.twitter.com/XQcZvVrwbh — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 29 de mayo de 2022

Porque desde este domingo el Real Murcia es equipo de Primera RFEF. Porque desde el siguiente minuto a que el colegiado señalase el final del partido, la afición murcianista ya había invadido el césped de un Rico Pérez donde se ha cerrado el círculo. Porque el estadio que en la primera vuelta parecía la tumba del Real Murcia, en este final de temporada se ha convertido en el camino de regreso a la tierra. Porque para llegar al cielo al Real Murcia le falta todavía, no estará allí hasta que no tenga una plaza en el fútbol profesional; pero de momento lo importante era pisar de nuevo la tierra y dejar atrás las cloacas del fútbol español.

LA FICHA DEL PARTIDO

PEÑA DEPORTIVA: Iñaki Álvarez, Cámara, Ton Ripoll, Cristeto (Marcet, 76), Salinas (Piera, 46), Chinchilla (Ramón López, 67), Carlos Badal, Lucas, Santana, Pereira y Lalo (Arnau Ortiz, 46).

REAL MURCIA: Serna, Mario Sánchez, Alberto González, Athuman, Alberto López, Ganet (Luis Madrigal, 95), Julio Gracia (Dani García. 85), Javi Saura (Armando, 58), Santi Jara, Pablo Haro (Zeidane, 58) y Andrés Carrasco (Boris, 85).

GOLES. 0-1. Min. 35: Andrés Carrasco. 1-1. Min. 52: Chinchilla. 1-2. Min. 73: Ganet.

ÁRBITRO: Rodríguez Recio. Amonestó con amarilla a Badal, Marcet y Ton Ripoll por la Peña y a Julio Gracia y Boris por el Real Murcia.

ESTADIO: Rico Pérez. 12.408 espectadores.