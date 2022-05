El Real Murcia ya se ha puesto en contacto con la Federación Española de Fútbol para solicitar 4.200 entradas para la final del play off que los granas disputarán el domingo en el Rico Pérez ante la Peña Deportiva de Santa Eulalia a las seis de la tarde.

Esas localidades serán vendidas en la tienda oficial del club en Nueva Condomina una vez sean enviadas por la RFEF.

Los precios se mantienen. Por lo que costarán 12 euros en fondos, 15 euros en lateral y 18 en tribuna. Según indican desde los despachos murcianistas, entre las localidades que se han pedido hay de todas las zonas del estadio.

La entradas para la final del play off que jugará el Real Murcia y que comenzará el domingo a las seis de la tarde no solo se podrán adquirir de forma presencial. Los aficionados que no quieran trasladarse a NC y hacer cola podrán comprarlas desde casa a través de la web de la Federación Española, aunque en este caso el precio se elevará en 1,5 euros por gastos de gestión. Con este método online solo se podrán comprar un máximo de seis entradas por persona.

Después de que el domingo, en la semifinal frente al Rayo Cantabria, hasta cinco mil aficionados murcianistas se desplazasen al Rico Pérez para apoyar a su equipo, para la final donde se determinará quién asciende a Primera RFEF ese desplazamiento podría ser histórico. Se espera que la cifra prácticamente se doble y que hasta 10.000 seguidores granas inunden las gradas del estadio alicantino.

Viaje organizado de la Federación de Peñas

La Federación de Peñas, que para la semifinal completó doce autobuses, ya ha informado de los detalles del viaje para la final del domingo. "El precio es de 18 euros para peñistas y de 22 euros para el resto de aficionados. Dicho precio incluye la entrada de fondo", informa la FEPEMUR.

La salida se realizará desde la sede de la FEPEMUR el domingo 29 de mayo a las 12.30 horas. El horario de salida se debe a que se pretende llegar con tiempo suficiente para realizar un recibimiento al equipo. Antes, desde las 11.30 horas la sede estará abierta por si alguien quiere tomar algo antes de la salida. No se esperará a nadie pasada la hora de salida. El regreso a Murcia será a la finalización del partido.

Los interesados en inscribirse, deberán hacerlo dando se alta con un nuevo usuario en la página www.fepemur.org y realizando la compra del viaje en la sección de desplazamientos. También a lo largo de la semana en la sede de Fepemur (18h. a 21h)..

La Federación de Peñas Murcianistas también dispone del teléfono 634575507 (horario de atención: 17h a 21h) para resolver cualquier posible incidencia en la inscripción.