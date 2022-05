El Cartagena B, tras remontar ante el Quintanar del Rey un duelo que no pintaba nada bien para los albinegros hasta los últimos quince minutos (1-2) , alcanzó el gran objetivo de la temporada, ese que no pudo conseguir tras desinflarse en el último tramo de la fase regular, pero que ha agarrado en un play off que le ha acabado sonriendo. El ascenso a Segunda RFEF es una realidad para el filial albinegro.

Tras unos primeros minutos de tanteo, en los que ambos equipos trataron de posicionarse en el verde para no dejar fisuras que diesen pie a posibles sustos, comenzaron a llegar los acercamientos de uno y otro lado. Avisó primero el Quintanar del Rey con un libre directo que se marchó desviado de la meta de Sergio Díaz, a lo que replicó el Cartagena B con un contragolpe que no pudo culminar Josema. Los pupilos de Pepe Aguilar parecían sentirse cómodos con la posesión del balón, mientras que el conjunto conquense se conformaba con aguantar ordenado a la espera de salir a la contra. Probó fortuna en el minuto 10 Juampe Pérez desde el centro del campo, intentando sorprender al meta cartagenero del Quintanar del Rey, pero el balón no encontró portería. Se le notaba algo más cómodo sobre el terreno de juego al filial albinegro, que movía el balón de un lado al otro buscando la rendija que le permitiese plantarse sobre la portería visitante. Guirao insistía con centros desde la banda izquierda, pero sus envíos no encontraban a ningún compañero. Todo parecía controlado por los cartageneros hasta que en el minuto 21, tras un fallo en la salida de balón de la defensa albinegra, el balón le quedó franco al capitán del Quintanar del Rey, Kain, para cruzar su disparo ante Sergio Díaz y abrir el marcador. 🥳 ¿LA CELEBRACIÓN DEL ASCENSO DEL @FCC_Cantera? 👀



- ¡SÍ, AQUÍ! 📹⤵️



🤩 ¡El conjunto de @PAguilar10 es de #SegundaRFEF! 👏👏👏👏 pic.twitter.com/A8HOxCokEg — FFRM (@ffrm_es) 22 de mayo de 2022 A punto estuvo de llegar el segundo de los locales tras otro nuevo error de la zaga cartagenerista, que muy blanda atrás volvió a dejar un balón muerto en el área que casi aprovecha el Quintanar del Rey para ampliar la ventaja. Pepe Aguilar arengó a los suyas en la pausa para la hidratación, pues el filial albinegro metió algo más de intensidad en busca del empate, pero no supieron transformar esas ganas en un juego fluido que propiciase llegadas con peligro. Tan solo Pons dispuso de una ocasión para igualar el marcador, pero su disparo acabó en saque de esquina. Al descanso se llegó con ventaja en el marcador para el Quintanar del Rey, que incluso pudo ampliar la ventaja en alguna que otra salida a la contra que no acertaron a culminar con éxito. El Cartagena B tuvo que observar, además, cómo su delantero Vivancos se marchaba retirado por lesión tras un golpe sufrido en la muñeca. Los segundos 45 minutos comenzaron, con el Cartagena en igualdad numérica tras la entrada de Samu Mayo por el lesionado Vivancos, con un Quintanar del Rey algo más envalentonado de lo que se le presupone a un equipo que va por encima en el marcador. Sergio Díaz tuvo que ‘volar’ para salvar a su equipo del segundo, con una bonita estirada a tiro desde fuera del área. Apenas cinco minutos más tarde, el meta albinegro detuvo un uno contra uno a Toni Cuenca, dejando con vida a un Cartagena B que volvía a salvarse del gol. La tragedia volvió a rozarse tras un lanzamiento de esquina del conjunto manchego, pero de nuevo, el Cartagena B se salvó milagrosamente de un gol que hubiese terminado de hundir a los de Pepe Aguilar. Apretados por la necesidad, el Cartagena B dio un pequeño paso al frente en busca del empate, y tímidamente con un disparo de Revi pudo conseguirlo, pero el acierto volvía a serle esquivo a los albinegros. A falta de quince minutos, esta marcha más en la maquinaria cartagenera se materializó cuando el joven De Pedro aprovechó un buen centro de Miguel desde la banda izquierda para, con la zurda, batir al meta local y poner el empate en el marcador. El tanto fue el soplo de aire que necesitaba el Cartagena B para meterse en el partido, y a partir de ahí, los de Pepe Aguilar comenzaron a apretar, decididos a cerrar el partido incluso antes de la prórroga a la que el duelo se había encaminado con la igualada. Los últimos minutos del tiempo reglamentario fueron de dominio cartagenerista, que animados por el gol se acercaron al triunfo más que un Quintanar del Rey muy mermado tras el tanto recibido. Sin embargo, El Cartagena B tuvo que tirar de nuevo de Sergio Díaz en las postrimerías del partido para mantenerse con vida, al menos, durante 30 minutos más. La primera parte de la prórroga estuvo marcada por un gol fantasma muy protestado no concedido al Quintanar del Rey. Aunque el balón pareció haber entrado en la meta de Sergio Díaz tras caer del cielo, el tanto no subió al marcador para alivio de los visitantes, que en los últimos minutos pudieron decantar la balanza a su favor con llegadas peligrosas, pero no atinaron a mandar el balón entre los tres palos. Los segundos quince minutos del tiempo extra comenzaron con un tiro al travesaño por parte de los manchegos, un susto al que el Cartagena B supo contestar con raza, encarnada en un misil de Dani Albiar desde 30 metros que acabó colándose en la portería con algo de ayuda del meta visitante, a quien los efectos del esférico acabaron por jugarle una mala pasada. Con ventaja en el marcador, y el ascenso a tiro de piedra, el conjunto cartagenero supo aplacar los nervios y aguantar diez minutos que se hicieron siglos hasta que el colegiado decretó el final del encuentro. Remontada histórica de un Cartagena B que consigue el tan ansiado ascenso a Segunda RFEF.