El UCAM empaña su fin de curso

El UCAM Murcia CB consiguió igualar el sábado su tercera mejor temporada en la ACB en sus 37 años de historia. Después del séptimo puesto en 2016 y el noveno conseguido en 2017, el equipo universitario igualó la décima posición que también se consiguió en 2018. Sin embargo, la despedida tras el partido frente al Casademont Zaragoza fue totalmente distinta a la de esos años. La plantilla dirigida por Sito Alonso iba camino de firmar la que quizá hubiera sido la mejor de todas, ya no solo por números o resultados, sino también por el juego desplegado a lo largo del curso, que se añadía a la histórica participación en la Copa del Rey de Granada. El primer billete a una cita de esta envergadura por méritos deportivos, lo que daba ese plus diferencial a la hora de establecer un ránking de este tipo.

Sin embargo, los aficionados se marcharon el sábado del Palacio con un sabor amargo. Primero porque el equipo no cumplió con la primera premisa para optar a esa última plaza del play off al no lograr la victoria frente al Casademont Zaragoza. Y segundo, porque el berrinche fue aún más fuerte cuando comprobaron que la victoria del Real Madrid les daba el pase si hubieran hecho los deberes. Pese al evidente bajón en el juego de la plantilla del UCAM Murcia en el último mes y medio, se llegaba con opciones de acceder a las eliminatorias en la última jornada. Pero las cinco derrotas en las últimas seis jornadas han sido una losa demasiado pesada para un equipo agotado, física y mentalmente, en el tramo decisivo del curso.

El calendario, pese a afrontar una única competición, se le ha hecho demasiado largo al equipo en su fase final y eso le ha llevado a firmar cuatro victorias menos respecto a una primera vuelta en la que consiguió la clasificación copera. Pese a esto, la nota con la que el UCAM Murcia ha cerrado el curso es bastante alta, algo que otras temporadas se ha celebrado al término de la última jornada coincidiendo el último partido en el Palacio de los Deportes. Cosa que el sábado los aficionados no pudieron hacer. Y es que después de apurar sus opciones de triunfo frente al Casademont Zaragoza, la falta de coordinación para que los jugadores regresasen a pista, una vez acabado el partido, impidió que varios aficionados que se quedaron en el pabellón a la conclusión del encuentro se pudieran despedir de la plantilla sobre el parqué tras lograr su tercer mejor balance en la Liga Endesa.

No obstante, lo que quizá más molestó a los aficionados, como se pudo comprobar durante el día de ayer en las redes sociales, fueron las palabras de Sito Alonso sobre los pitos durante un tramo del encuentro. El técnico universitario reconoció ante los medios que su equipo había realizado «el peor partido de la temporada», pero no estaba de acuerdo con los silbidos escuchados durante una fase del encuentro. «Respeto siempre lo que hace la gente, pero no estoy de acuerdo con ellos. Sí sé cómo se construye el proyecto y los jugadores que tiene algún tipo de duda de continuar, esos silbidos le han hecho daño y quizás no continúen», expresó. Algo que no se ha tomado nada bien la mayoría de seguidores del club, quienes realizaron una quedada para recibir al equipo antes del partido y que trataron de que el UCAM no bajara los brazos entonando el ‘Sí, se puede’ o el recurrente, conciso y directo ‘échale huevos’, durante más tiempo que el sonido de los silbidos, sabedores de que el resultado en Las Palmas les favorecía. Además de que las dudas sobre la continuidad de algunos jugadores, como es el caso del ala-pívot James Webb, estaban sobre la mesa desde hace varios días cuando desde el club, en una rueda de prensa en el Palacio y restando todavía cuatro jornadas para finalizar el curso, se hacía público que los agentes del jugador habían rechazado la primera oferta de renovación.

Si las sensaciones y los números con los que se ha acabado el curso este año son diferentes a las ocho victorias en doce partidos del pasado curso en el tramo final, o a los cuatro triunfos de las últimas seis jornadas del año de la permanencia con Sito Alonso, también serán totalmente este verano en los despachos, ya que el UCAM tiene asegurada la continuidad de buena parte del bloque, al contrario que en otras temporadas. Nemanja Radovic, Augusto Lima, Jordan Davis y Thad McFadden cuentan con contrato en vigor, mientras que el club tiene una cláusula de continuidad sobre Tomás Bellas. Por lo que el equipo murciano ya contaría con un jugador por puesto a la hora de confeccionar su plantilla, algo que no ocurría en los últimos años para empezar a esbozar un nuevo proyecto, como en el que ya se trabaja para la 2022-2023.

El filial universitario se queda sin ascenso a LEB Plata

El filial del UCAM Murcia CB se ha quedado a las puertas de poder lograr el ascenso a la LEB Plata al caer frente al Náutico Tenerife (68-83) en el tercer encuentro de la fase de ascenso disputada en Huelva. El conjunto universitario afrontó este partido con opciones, tras la brillante victoria ante el filial del Unicaja con un parcial final de 13-29 que le permitió lograr el triunfo por 70-77, sin embargo, esta última derrota ha lastró sus opciones por lograr la segunda plaza de su grupo y continuar en la pelea por el salto de categoría a la LEB Plata.

En el primer partido, el filial universitario cayó frente al Barça en un partido que se decidió en los instantes finales y que se cerró con el 64-67. Frente al Náutico Tenerife fue el equipo insular el que dominó prácticamente la totalidad del encuentro, tras una buena salida al partido y llegar al descanso con el 20-35 en el marcador.

Con la salida de nuevo al partido en la segunda mitad, el UCAM trató de recortar la distancia, pero le resultó imposible y a diez minutos del final el marcador era de 44-58. El UCAM Murcia estuvo cerca de romper la barrera de los diez puntos de desventaja en varias ocasiones, pero el Náutico Tenerife lastraba ese intento final de remontada y el encuentro llegaba a su fin con un resultado de 68-83 que le dejaba sin opciones.