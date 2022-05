El técnico albinegro Luis Carrión ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova para trasladar su opinión sobre el momento que vive el equipo a dos días de enfrentarse al Leganés. El entrenador ha valorado el pasado encuentro contra la Ponferradina asegurando que aún no tiene la explicación para la fragilidad defensiva del equipo fuera de casa. "Hicimos ocasiones suficientes para ganar el partido pero cada vez que llegaban era peligro o gol. Es algo que llevamos trabajando todo el año pero no sé por qué razón, fuera de casa no hemos sido capaces de solucionar", ha afirmado.

Metido de lleno en el partido frente al equipo madrileño de este domingo, Carrión ha alabado a los de Mehdi Nafti y ha aseverado que tendrán que estar acertados para conseguir la victoria. "El Leganés me parece un equipo con buenos jugadores, con velocidad por fuera y muy buena asociación por dentro con Rubén Pardo, Recio, Cissé o Perea son jugadores de alto nivel. Los delanteros igual. Tendremos que estar muy bien para ganarles", ha expresado. Sin objetivo deportivo alcanzable, el técnico catalán ha reafirmado que ganar al Leganés es "bastante aliciente para trabajar bien", pero se centra en batir la segunda mejor temporada de la historia del club albinegro. "Intentar conseguir los cinco puntos con los que batir la segunda mejor temporada de la historia del Cartagena es un aliciente más hasta que acabe la temporada. Tenemos que intentar hacer buenos partidos en casa y ojalá lo consigamos", ha manifestado. Con respecto al once que utilizará en los siguientes partidos, Carrión ha afirmado que es posible que los jugadores menos habituales ganen protagonismo en la recta final del campeonato. "Cuando llega el partido intentamos elegir al once que nos acerque más a ganar, pero hay gente que ha tenido menos minutos que puede tener relevancia de ahora al final porque su motivación es importante", ha concluido Luis Carrión.