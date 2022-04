El Real Murcia ya afronta la recta final del campeonato con el objetivo del play off casi cumplido. A pesar del empate ante el Melilla, el equipo grana logró mantener la tercera plaza del play off por el pinchazo del Hércules.

En el Álvarez Claro, el técnico madrileño se fue con mal sabor de boca por la ventaja de dos goles que perdieron antes del descanso. “El inicio del partido, por cómo se puso el marcador, nos fuimos con la sensación de perder dos puntos. Sabíamos que íbamos a un campo muy complicado y no iba a ser fácil, pero por cómo se puso, con los dos goles de ventaja, la sensación fue un poco agridulce”, explicaba.

Ante el Melilla el equipo volvió a encajar dos tantos, algo que no preocupa en exceso a Mario Simón, pues cree que “están trabajando bien” en ese aspecto. “No creo que descuidáramos la defensa ante el Melilla. El equipo salió muy bien, jugando muy bien y pudimos hacer el tercero en varias ocasiones. Dos errores nos costaron dos goles, pero no creo que nos fuésemos en defensa. No hay que achacarle nada al equipo a nivel grupal”, afirmaba.

Lleva el Real Murcia seis partidos consecutivos encajando gol y parece haber perdido la solidez defensiva que le ha caracterizado durante toda la temporada, aunque es una situación que no le preocupa demasiado. “Nuestra obligación es analizar y corregir. Cuando son cosas más individuales, podemos centrarnos en la concentración. Pero no hay que dejarse llevar por esa psicosis porque el equipo ha dado solidez durante toda la temporada. No hay que generar miedo, estamos haciendo muy buen trabajo en defensa”, destacaba.

Sobre el Águilas, próximo rival del Real Murcia, puso en valor el nivel de los de Jovan Stankovic. “No es ningún partido trampa. Sabemos el nivel que tiene el Águilas, pero no ahora, sino desde el principio de temporada. Incluso ahora tiene unos argumentos más sólidos que en la primera vuelta. Es un equipo con mucha calidad y experiencia y será un partido complicadísimo”, alababa al contrario, aunque también declaró que le puede beneficiar su estilo de juego. “Nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien al fútbol y eso nos puede venir bien porque nosotros también somos un equipo que quiere jugar. Creo que vamos a ver un partido bonito”, añadía.

Sabe de la importancia que tienen los tres choques que restan antes del play off, pues conseguir el tercer puesto puede allanar mucho el terreno para la fase de ascenso. “Es complicado ganar a cualquier rival. Ahora mismo, enfrentarse a uno de abajo es más difícil que a uno de arriba. Hay que ganar el domingo, sería dar un paso adelante en lo que queda de temporada”.

Para el encuentro ante el Águilas, la única baja momentánea es la del central Héctor Martínez, al que se quedará fuera de la convocatoria y se espera que esté disponible “en una o dos semanas”.

Por último, hizo un llamamiento a la afición, tal y como hizo en los días anteriores a través de sus redes sociales. “Es importante cuidar la sinergia que se está creando entre equipo y afición. Veo a la gente muy ilusionada con la plantilla porque saben que se va a dejar el alma cada partido. Pero eso no tiene que ser flor de un día, tiene que ser cada domingo, cuando estemos bien y no tan bien. Quiero que la gente esté con el equipo los tres partidos que nos quedan”, finalizó.