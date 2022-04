El Real Murcia tiene cada vez más cerca el objetivo. Cada semana que pasa, el equipo grana está más afianzado en el play off y sigue manteniendo la tercera posición pese a no ganar en Melilla.

Mario Simón, entrenador del Real Murcia, sabe lo cerca que están de volver al tercer escalón del fútbol nacional. Tres partidos de liga restan más el play off, que aunque todavía no es matemático, está casi hecho. Ha pedido apoyo el técnico madrileño para el próximo compromiso que tienen en Nueva Condomina ante el Águilas (domingo, 17.30). Al igual que ocurrió contra el Hércules, ha pedido a la afición que los apoyen en el tramo decisivo de la temporada con un mensaje a través de sus redes sociales. "No os digo que será fácil, solo os digo que valdrá la pena! Por todos ustedes lo vamos q conseguir …..@realmurciacfsad ♥️🤍 Repetimos?", exponía en un tweet Mario Simón.

El Murcia es actualmente tercer clasificado con cinco puntos de ventaja respecto al corte de salida, que ahora mismo sustenta el Eldense. Al Hércules, cuarto en la tabla, le aventaja en un punto. Y al Mar Menor, quinto y ocupante de la última plaza en el play off, le saca cuatro puntos.