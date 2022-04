Tan cerca y a la vez tan lejos. Esa es la sensación que se queda en la afición grana cada jornada que pasa y el Real Murcia no consigue amarrar el billete para jugar la fase de ascenso a Primera RFEF. Aunque los de Mario Simón lo tienen todo a favor para estar en la cita que se disputará en Alicante, la celebración del premio se va a tener que alargar hasta casi la última jornada de la liga regular, y es que, en un grupo tan igualado, encadenar victorias parece imposible. Será el próximo domingo cuando el Real Murcia lo tenga en su mano, pero no será sencillo al no depender de sí mismo.

Porque no será suficiente con que los de Mario Simón venzan al Águilas. A esa victoria tendría que unirse un empate o una derrota del Eldense, lo que parece poco probable ya que se enfrentan a un Toledo ya descendido, o pinchazo el sábado de un Mar Menor que sí que lo tendrá complicado en su visita al Pulpileño. La primera bola de partido llegará el próximo domingo, aunque hasta tres oportunidades tendrá un Real Murcia que ahora mismo tiene un colchón de cinco puntos respecto al sexto cuando solo quedan nueve puntos por disputarse. Después de recibir al Águilas en Nueva Condomina, los murcianistas visitarán al Mancha Real para cerrar la liga en casa con un Toledo ya descendido. Y es que en este final liguero, la batalla por el play off se cruzará de lleno con la agónica lucha por la salvación. No solo le ocurrirá al Real Murcia, que se verá las caras con un Águilas que por primera vez en muchas jornadas ha logrado salir de la zona roja y con un Mancha Real al que solo el goalaverage lo salva de estar en descenso; también están en la misma situación el Hércules, el Mar Menor y el Eldense, los otros tres equipos que pelean por estar en el play off una vez que el Intercity y La Nucía se han quedado solos en la lucha por el primer puesto, plaza que permite ascender directamente. Está el Real Murcia pendiente de confirmar su pase a la fase de ascenso pero también de asegurarse una tercera plaza que acecha el Hércules. Granas y alicantinos vivirán tres últimas jornadas intensas, y es que acabar tercero tiene ventajas. Si los de Mario Simón aseguran esa posición, superarían la primera eliminatoria del play off incluso empatando. Ese privilegio no lo tienen ni los cuartos ni los quintos, que deberían ganar, ya que una igualada les dejaría fuera al no haber ni prórroga ni penaltis en esa primera ronda. Tras una jornada en la que el Real Murcia empató en Melilla y el Hércules igualó frente al Águilas en El Rubial, apenas un punto separa a ambos en la clasificación. Y el próximo domingo, mientas que los granas reciben a los costeros, los de Sergio Mora jugarán en casa contra el Mancha Real. En otra guerra está el Mar Menor. El objetivo de los de Javi Motos es asegurarse esa última plaza de play off. Ahora mismo, tienen un punto de ventaja con el Eldense. Tendrán un partido difícil el sábado frente a un Pulpileño en descenso con 34 puntos. Los de Elda, por su parte, recibirán a un Toledo descendido. Entradas a 3 y 5 euros para el Murcia-Águilas El Real Murcia ha lanzado una promoción por la que los abonados podrán retirar todas las entradas que deseen a tres y cinco euros. Los socios, que podrán asistir gratis al encuentro, tendrán así la oportunidad de animar a amigos y familiares a que les acompañen al choque del domingo a las 17.30 horas. Los precios de las entradas para el público general tendrán un precio de 10 euros en fondos y lateral, de quince en tribuna y de cinco euros para los niños. Las localidades se podrán adquirir en la tienda del estadio o de forma online a través de la web del Murcia. El Águilas se jugará la vida ante el Real Murcia, el Melilla y el Puertollano Mientras el Real Murcia y el Mar Menor afrontan las tres últimas jornadas mirando al play off, el Águilas, que este domingo salía del descenso, se jugará la vida para confirmar su permanencia en Segunda RFEF. Con un punto sobre la zona roja, los costeros visitarán este domingo Nueva Condomina. Intentarán dar la sorpresa ante el Real Murcia como ya lo hicieron ganando a La Nucía y al Eldense. Además, el domingo empataban contra el Hércules. Posteriormente recibirán en El Rubial a un Melilla que sigue sin garantizar su salvación matemática. Ya en la última jornada les tocará visitar a un Puertollano descendido a Tercera RFEF.