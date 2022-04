El delantero del Real Betis Borja Iglesias, que ha sido designado mejor jugador de la final de la Copa del Rey, destacó, tras el título logrado en la tanda de penaltis ante el Valencia (1-1), que "todos" en el club habían "soñado que este año podía ser y así ha sido".

Borja Iglesias, que marcó el único tanto bético en el transcurso del encuentro, lamentó haber "tenido situaciones para hacer el segundo" sin haber "sido capaz" de marcarlo, pero se mostró "orgulloso por haberlo dado todo por el equipo".

El ariete gallego indicó que es un "momento muy bonito, tenía muchas ganas de vivir algo así", y afirmó que se ha "alegrado mucho por Joaquín, pero también hay que acordarse de los que no juegan, como Víctor (Camarasa), que lleva dos años con las lesiones sin poder jugar, y así mucha más gente".

Gayá se lamenta por la derrota

El capitán del Valencia, José Luis Gayá, lamentó este sábado, tras caer en la final de la Copa del Rey frente al Betis en la tanda de penaltis (1-1 al final del partido), que "el fútbol es esto; es muy bonito a veces y muy cruel en otras ocasiones".

"Me voy muy dolido porque nuestra afición se merecía esta Copa y clasificarnos para Europa el año que viene. Es doble tristeza. Me duele, me duele mucho", declaró a Tele 5 Gayá, entre lágrimas, nada más recoger la medalla de subcampeón.

El lateral zurdo valenciano señaló que tanto él como sus compañeros se han "vaciado y dejado todo en el campo", y han gozado de "algunas ocasiones para ganar".

"Creía mucho en poder ganar hoy", afirmó, motivo por el que se marcha "decepcionado, pero orgulloso del equipo y de la afición", y añadió: "volveremos".

💬 Bordalás: "Estamos tristes, pero al mismo tiempo orgullosos de los jugadores y de nuestra afición" — Valencia CF (@valenciacf) 23 de abril de 2022

Miranda, antes del penalti decisivo: "Estaba cagado, cagadísimo"

El lateral del Real Betis Juan Miranda, que ha transformado el décimo y último penalti de la tanda que ha dado su tercera Copa del Rey al club verdiblanco, ha confesado que "estaba cagado, cagadísimo", cuando se disponía a lanzar desde los once metros, "pero así sabe mejor".

Miranda afirmó, sin embargo, que "estaba seguro de que lo tiraría bien y de que la Copa se iría para el Benito Villamarín", y consideró que ha vivido un "momento muy bonito" por haber hecho "feliz a todo el beticismo; es una alegría que va a durar toda la vida".

"Nos lo merecemos. ¿Presión? Presión teníamos cuando íbamos a jugar a Lugo o a Salamanca en Segunda. Esto es algo impagable", concluyó el lateral canterano del equipo verdiblanco.

Pellegrini: "Merecimos el triunfo antes"

El entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, afirmó que su equipo mereció ganar antes de la tanda de penaltis porque envió dos balones al poste y que fueron superiores en el juego y las ocasiones de gol de un partido que tuvieron controlado.

Respecto a los penaltis, lanzados por los cinco jugadores que entraron a lo largo del partido, señaló que programó los lanzamientos justo al final del encuentro y que quizá la circunstancia de que estuvieran más descansados pudo influir en los goles.

Destacó que este éxito se suma a una buena temporada en la Liga y en la Liga Europa y comentó que en los cinco encuentros que restan del campeonato español, el objetivo es, a partir del martes y después de disfrutar de este éxito, pelear por alcanzar un puesto de Liga de Campeones mientras la matemática les dé.

No quiso comparar la satisfacción de este título con lo conseguido en otros clubes como el Villarreal, Real Madrid o Málaga, con cinco años maravillosos, una liga no ganada con 96 puntos y la Liga de Campeones disputada con el Málaga, pero recordó que en España solo tenía un título de la Copa Intertoto con el Villarreal.

"Vamos a tratar de pensar en llegar a lo más alto", resumió Pellegrini el actual momento del equipo, tras indicar que las tres fotos que le quedan de la final son la salida del hotel, la llegada a La Cartuja y el momento en el que entró el quinto penalti.

Ángel Haro, presidente del Real Betis: hay "mucho sentimiento a flor de piel"

Ángel Haro, presidente del Real Betis, destacó que existe "mucho sentimiento a flor de piel" tras haber ganado este sábado la tercera Copa del Rey de la historia del club, ya que "los penaltis son una lotería, pero ha sido una explosión de júbilo cuando ha marcado (Juan) Miranda" el lanzamiento decisivo.

"Hemos tenido ocasiones para matar el partido, ellos también han tenido las suyas. La última parte de la prórroga ya podía pasar cualquier cosa. Queríamos transformar la realidad del club y la realidad es conseguir títulos como éste. Estoy satisfecho por ello", afirmó Haro.

El dirigente verdiblanco indicó que el entrenador chileno Manuel Pellegrini "es una gran persona", pero "hoy no es el día para hablar de renovaciones", sino para "disfrutar con todos los béticos".

"Tenemos Europa asegurada y el lunes" darán el máximo, dijo, en el partido de Getafe porque su deseo es "pelear por entrar en Champions".

Ángel Haro, no obstante, apeló a "seguir con humildad y con trabajo sin marcarse metas que sean imposibles", aunque dejó claro que el "objetivo" del Betis "tiene que ser siempre luchar por entrar en Europa".