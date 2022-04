Ortuño se postula como titular del FC Cartagena

El pasado viernes en Lugo, Luis Carrión sorprendió a propios y extraños con la suplencia de Rubén Castro. El ariete canario atraviesa un mal momento de forma que dura ya diez jornadas en las que tan solo ha conseguido un gol, por lo que el entrenador albinegro optó por dejarlo en el banquillo y dar entrada a Alfredo Ortuño en su tercera titularidad de la temporada en liga. Opacado por el renombre, la calidad y la efectividad de Rubén, el delantero yeclano a penas ha contado con oportunidades para demostrar su valía en el Cartagena, pero ante el Lugo aprovechó su oportunidad y dejó buena muestra de lo que es capaz de ofrecer al conjunto cartagenero.

Reticente a la dupla de delanteros, Luis Carrión solamente ha juntado a sus dos delanteros en el once titular en una ocasión, en la quinta jornada ante el Real Oviedo. Las otras dos titularidades de Ortuño, ante Leganés en la decimocuarta jornada y ante el Lugo en esta última fecha, han sido las dos únicas suplencias del grancanario. Pese a su rol secundario, el futbolista del altiplano ha sacado partido a cada uno de sus 869 minutos sobre el terreno de juego -en liga- logrando cuatro tantos y tres asistencias y participando en un gol del equipo cada 124 minutos.

El mal momento de Rubén Castro, con un gol en diez partidos, es la oportunidad perfecta para el ariete

Ortuño dio un golpe sobre la mesa en la Copa del Rey donde, frente a equipos teóricamente inferiores, se echó al equipo a la espalda consiguiendo los dos tantos que le dieron al Cartagena el pase en la primera ronda frente al Racing Rioja. Otro gol y una asistencia ante el Castellón sirvieron al equipo para avanzar a dieciseisavos. Contra el Valencia en el Cartagonova, Luis Carrión premió a su delantero con la tercera titularidad consecutiva en Copa y Alfredo no decepcionó con un gran partido y un tanto de penalti el gol que puso el empate pese a la derrota final. No obstante, su buen hacer en la competición copera no le sirvió para ganarse un sitio en el once y su última titularidad hasta el encuentro en el Anxo Carro fue esa eliminación en Copa.

Con numerosas bajas por sanciones y lesiones, Luis Carrión revolucionó por completo su once para enfrentarse al Lugo, lo que nadie esperaba ante la falta de jugadores importantes en el ataque como Dauda y Gallar fue la titularidad de Ortuño. No obstante, el plan del entrenador funcionó y el punta realizó su trabajo a la perfección pese al resultado.

Contra los rojiblancos, la presencia de Ortuño fue clave para su equipo. El delantero fue la referencia en ataque para los suyos y peleó con la fuerte defensa contraria para ganar numerosos balones y generar todo el peligro de los albinegros además de comandar la presión. En sus botas tuvo las mejores ocasiones del conjunto cartagenero -casi todas generadas por él mismo- y, aunque no pudo concretar ninguna, demostró estar capacitado para brindar al FC Cartagena posibilidades distintas en ataque.

Frente al Alcorcón en el Cartagonova, y recuperando a gran parte del ataque más habitual, Luis Carrión enfrenta el dilema de darle confianza a Rubén Castro para cortar su mal momento o continuar apostando por un incansable Alfredo Ortuño.

Diego de Pedro, el sexto canterano en debutar este año

Después de Neskes, que ha contado como jugador del primer equipo durante toda la temporada pese a tener ficha con el filial, Farru, Josema Nicolás, Xavi Pons y Josema Vivancos han debutado con el primer equipo. El último en hacerlo ha sido Diego de Pedro, que disfrutó de algo más de quince minutos sobre el terreno de juego frente al Lugo y se convirtió en el sexto canterano en debutar este año.